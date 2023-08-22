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中美洲議會通過排我納中　外交部批中國唆使破壞民主

▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.11）
▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.11）

記者邱新博／台北報導

中美洲議會（PARLACEN）於當地時間8月21日上午強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，撤銷中華民國立法院的永久觀察員資格，並由中華人民共和國取而代之，外交部也隨即發布聲明退出中美洲議會。外交部發言人劉永健今（22）日表示，該法案通過明顯為中國唆使，而退出中美洲議會對於我在中美洲統合體（SICA）與中美洲銀行的運作。

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外交部今舉行例行記者說明會，對於退出中美洲議會以及該會通過的「排我納中案」，發言人劉永健先強調，我國在議會中的唯一邦交國瓜地馬拉邦誼穩固如昔，每一個國際組織的章程與入會規定都不相同，不可一概而論，我國退出中美洲議會，對我國在中美洲統合體與中美洲銀行的運作沒有影響。

劉永健說，外交部對於此案有事前有掌握相關情資與發展，連月來並多次透過駐外館處向中美洲議會主席團、外委會、各國議員，說明我國長期在中美洲區域統合的貢獻與成果爭取友我議員支持，另三度致函中美洲議會議長、主席團、外委會，強烈表達聯大第2758號決議不涉及台灣主權，中國與尼加拉瓜奧德嘉獨裁政權不應刻意錯誤引用等立場，但很遺憾，中美洲議會仍強行通過排我納中案，為了維護國家的主權與尊嚴，決定退出中美洲議會。


劉永健指出，議會是民主國的殿堂、民意的象徵，尼加拉瓜奧德嘉獨裁政權自甘淪為中國馬前卒，錯誤引用聯大第2758號決議及操弄所謂「一中原則」，不顧區域民主發展與當地人民福祉，謀奪我在中美洲議會的權益，凸顯中國處心積慮破壞中美洲的民主以及區域擴張的野心，很明顯是中國的唆使與主導。

劉永健批評，中國何尼加拉瓜是惡名昭彰的極權國家，「從昨天中美洲議會的發展，是威權國家在中美洲地區擴張的證明，不僅對台灣，更對全球民主陣營都是襲擊，我們對中美洲議會未來的運作高度憂心。」

而對於支持排我納中案與反對情況，劉永健說，此案在議會有73票支持、32票反對、9票棄權，「在整個中美洲議會裡面並沒有共識，可是因為是多數決，所以強行通過排我納中案」。

外交部表示，目前中美洲議會通過「排我納中」案，目前為止，已有超過10國，共16位福爾摩沙俱樂部共同主席、IPAC及美國共和黨聯邦參議員凱西迪（Bill Cassidy）都發表了聲明，表達對我國的支持。

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