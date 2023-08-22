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搶攻社區商機！量販超市化　銀行祭優惠這樣刷最高省20%

▲全通路時代來臨，銀行信用卡看出新趨勢，量販已超市化，單筆消費額降低，筆數卻反激增逾4成，銀行也祭出優惠，最高可省20%。（圖／美聯社／達志影像）
▲全通路時代來臨，銀行信用卡看出新趨勢，量販已超市化，單筆消費額降低，筆數卻反激增逾4成，銀行也祭出優惠，最高可省20%。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

零售業全通路時代來臨！為搶進社區消費商機，不只超商量販化、量販也開始超商化，同樣情況也反映在發卡銀行的通路簽帳業績上，有銀行就表示，今年上半年在量販業的刷卡樣態，單筆簽帳金額較去年同期減少快2成，但整體簽帳金額卻逆向成長，消費筆數更成長近3成，6月更激增超過40%，銀行也祭出優惠好康，刷卡消費最高可省20%。

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量販轉型也開始超商化，從信用卡刷卡統計也可看出趨勢。以兆豐銀行為例，今年上半年在量販業的刷卡樣態，單筆簽帳金額雖較去年同期減少17%，平均每筆不到千元，然而整體簽帳金額卻逆向成長近7%，消費筆數成長近30%，甚至6月簽帳筆數更較去年同期飆漲42%，整體業績也成長近1成，顯示消費者的購物模式已然改變，量販店社區化的布局策略確實受到民眾買單。

隨著街頭巷尾的小型量販超市就能買到生鮮商品，接踵而來的農曆7月普渡，促銷戰自然也成為各家通路兵家必爭之地，尤其上看300億元的中元商機，不只量販狂祭折扣搶客，發卡銀行也加入戰局，推出的優惠滿天飛，爭當卡友心頭好。

以兆豐銀行便推出3大量販普渡回饋，8月底前到愛買或家樂福單筆刷滿5千送100元、分期滿萬元送200元，大潤發單筆分期滿1萬5更可獲贈300元；此外，若使用台灣PAY綁兆豐帳戶，到全聯消費滿500元也可獲贈250點福利點；持兆豐利多御璽卡綁定10大行動支付每月單筆滿千元，登錄也可送100元。

舉例來說，指定日到家樂福超市店刷滿1千元，除可獲得九折優惠，利用家樂福錢包支付綁兆豐利多御璽卡結帳，登錄又可拿10%回饋，相當於可用8折價購入商品。

值得一提的是，除了社區團拜或是公司行號可利用量販優惠採購普渡品，24小時的網路平台也是網購族採買的好夥伴，以富邦momo為例，推出的拜拜箱不僅銷售成長飆破50%，科技業最愛的幸運符「乖乖」更狂賣12萬包，民眾都可以利用高回饋的網購信用卡搭配結帳，如8月份在momo購物網刷兆豐卡單筆滿3千登錄送150、單筆分期滿2萬5送1250，搭配e秒刷又可獲得3%回饋，讓網購族宅家就能輕鬆血拚，戰利品還能專人送到府。

此外，國泰世華銀行CUBE卡在家樂福實體門市刷卡消費，選擇「集精選」權益方案也能筆筆享3%小樹點，而且回饋無上限；線上購物最高更可享最高13%回饋，除筆筆３%小樹點回饋無上限，結帳輸入折扣碼，單筆滿1200元以上，現折120。

同時，國泰世華CUBE卡在全聯刷卡消費，「集精選」權益方案享筆筆３%小樹點，而且回饋無上限；在大潤發至9月7日止，刷國泰世華卡，單筆滿5000元以上，贈提貨券100元，限量2000份，單筆分期滿10000元以上，贈提貨券200元，限量900份。

另外，8月底在指定電商包括momo、蝦皮、PChome，刷國泰世華卡並登錄，最高享7%回饋，其中全卡友最高有4%，包括單筆滿5000元以上，贈200元刷卡金或等值小樹點，單筆分期滿25000元以上，贈1000元刷卡金或等值小樹點，各通路限量登錄名額各為5000名，每一正卡戶各通路限回饋1次；使用國泰世華CUBE卡享筆筆3%小樹點，回饋無上限。

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