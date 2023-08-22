雄影開幕片《女鬼橋2》！日本男星《清晨》外送20次換上床
高雄電影節今年開幕片為，創下高票房的《女鬼橋》續集《女鬼橋2：怨鬼樓》，將於雄影世界首映，林哲熹與王渝萱領銜「女鬼橋」宇宙，以逆八卦鎮煞樓的大學校園恐怖傳說為主題，結合AR與遊戲體驗，令人坐立難安。今（22）日也公布「台灣越界」片單，王育麟導演新作《動物感傷の清晨》大尺度3點全露床戲，描繪當代社會共通的孤寂疏離；新銳導演涂逸欣跨國製作《日月》，將台灣拍出宛若童詩的良善與質樸。
記者黃雅琪/綜合報導
林正盛導演拍攝金曲歌王陳明章的傳記紀錄片《撼山河撼向世界》，從大師的音樂折射台灣的民主發展與社會變遷；金鐘導演楊守義新作《赤心巔峰》以「護國神山」中央山脈為主題，拍出感人肺腑的縱走之旅。短片首映場推出《花台》、《自然一點》和《第七天》3部遊走虛實之間的奇幻作品，集結鳳小岳、李杏、王可元、方郁婷、于子育、黃聖球、林幻夢露等星光雲集，展現高雄電影節高品質的奇幻選片品味。
由導演奚岳隆執導的校園鬼片《女鬼橋》，在2020年疫情低迷票房中斬獲6千萬票房佳績，這次奚岳隆再為《女鬼橋 2：怨鬼樓》掌鏡，以台北知名大學都市傳說「怨鬼樓」發想，搭配實境遊戲環節，營造更加沉浸恐懼的新故事。該片除林哲熹再次上陣外，首集現身的嚴正嵐、張寗及孟耿如也都回歸，並增添金馬獎得主王渝萱演出關鍵女主角，協領新生代演員施柏宇、胡釋安、王品澔、詹子萱及席惟倫等人，一同重啟校園禁忌鬼魅話題。
國片《動物感傷の清晨》，以日本、台灣、菲律賓跨國籍的角色設定，點出當代社會共通的孤寂疏離，片中有大尺度3點全露床戲，飾演外送員的福地祐介遇上飾演援交妹的王允之，兩人擦出火花，展開「20次外送換1次性愛」的特殊愛情關係。導演王育麟睽違5年再度自編自導，《動物感傷の清晨》入圍日本東京電影節市場展創投單元、義大利遠東影展創投以及愛沙尼亞塔林黑夜國際電影節影評競賽單元，在國際屢傳捷報。
旅美台灣新導演涂逸欣首部長片作品《日月》，以外來者的眼光感受台灣的文化與情感，電影中有3/4場景於台灣實景拍攝，集中於南投縣魚池鄉及日月潭周邊，鏡頭下捕捉眾多驚豔美景。TTXC高雄電影節於10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。