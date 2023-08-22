中國宣布禁止台灣芒果進口 外交部：中共粗暴介入選舉強烈譴責
中共國台辦上周突宣布考慮全面喊停與台灣的ECFA，以及對台台灣聚碳酸酯（PC塑料）課徵16.9%至22.4%的反傾銷稅、重啟貿易壁壘調查，21日更宣布停止我芒果進口。對此，外交部今（22）日表示，中國近來動作不斷，軍事威脅、外交打壓、經貿脅迫，目的是要介入明年1月的總統大選，對此外交部對中共粗暴行徑給予最強烈譴責。
記者邱新博／台北報導
外交部今舉行例行記者說明會，發言人劉永健強調，中國近來對我的動作不斷，無論是軍事威脅、外交打壓、經貿脅迫，都別有居心，目的是要打擊我政府、分化社會、恫嚇國人，影響國人的信心，目的就是要干預台灣明年1月的總統選舉，
劉永健說，具體來說，中國以行之多年的高層過境美國為藉口，在台海周邊進行海空軍演，並將兩岸經貿武器化遂行經貿脅迫，加上外交打壓，並藉著各式錯假訊息滲透台灣社會，公然介入、干預我國的民主選舉進程，外交部對中國的粗暴行徑，給予最強烈的譴責。
劉永健表示，台灣是民主社會，是國際公認的民主國家，定期的民主選舉是我國政治發展的驕傲，政府呼籲國人洞察中國居心，拒絕中國介入我國民主選舉，以自由的意志決定國家未來方向。