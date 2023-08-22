認識抗血癌新利器，專家詳解CAR-T細胞治療

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整理／癌症希望基金會
長年以來，血液癌症治療是仰賴化學治療、放射治療和標靶治療等，但是當治療遇上瓶頸時該怎麼辦？隨著精準醫療發達，現在有了個人化的免疫治療「CAR-T細胞治療」讓治癒機會大幅增加，也為血液癌症治療帶來新曙光。期望透過本次直播，幫助更多讀者瞭解CAR-T細胞治療，因此特別邀請臺大癌醫分院血液腫瘤部主任柯博升醫師及臺大醫院小兒部周書緯醫師。
CAR-T細胞治療是基因改造？長期在體內會有影響嗎？
究竟CAR-T細胞治療是什麼？柯博升醫師解釋，CAR-T細胞治療是利用病人本身的T細胞做特訓，加裝能夠辨認癌細胞的特別基因CAR（嵌合抗原受體），因此稱為CAR-T細胞。而其就如同機器戰警一般，被送回體內後，可以快速識別癌細胞，並加以殲滅。和一般藥物治療不同的地方是，CAR-T細胞是活的細胞，具增殖能力，回輸一顆細胞，就能慢慢增多。這也是對抗癌症的一大關鍵。一般來說，注射回體內的CAR-T細胞若能存活幾個月到幾年，病人才有機會達到痊癒。後續追蹤也會持續監測CAR-T細胞是否存活、體內是否有殘存癌細胞，同時確保其他器官不受影響。
我適用CAR-T細胞治療嗎？目前核可僅這三種癌別！
周書緯醫師說明，目前CAR-T細胞治療適用對象，大多以血液型癌症為主，尤其是B細胞發展出來的癌症。在美國已有6種適應症通過核可，包含淋巴癌、白血病、多發性骨髓瘤等。在台灣則是3種適應症：淋巴癌中的瀰漫性大B細胞淋巴瘤、濾泡性淋巴瘤，及白血病中的急性淋巴性白血病。而其他實體癌症大多還在臨床試驗階段，期盼未來也有機會達到治癒可能。
什麼時候該使用CAR-T細胞治療？優缺點有哪些？
血液癌症病人如果想要接受CAR-T細胞治療，有什麼樣的條件？通常會設定在無法接受更有效的治療後，柯博升醫師舉例，當患者無法接受化學治療、異體或自體造血幹細胞移植，或是曾接受前述治療再復發者，就可以使用。至於是否能將CAR-T細胞治療提前至第一線使用，雖然可行，但現在沒有足夠證據能夠證明比現有的治療來得更好。因此，什麼時間點使用CAR-T細胞治療尚需與主治醫師討論。
由於CAR-T細胞治療屬於個人化的療程，尚無健保給付，需要投注大量時間與金錢執行，目前全台僅有五家醫院可以進行治療包括臺大醫院、臺大癌醫中心分院、花蓮慈濟醫院、臺中中國醫藥大學附設醫院、臺中榮民總醫院。若有經濟及其他考量，也能諮詢醫師是否有臨床試驗及恩慈療法機會能夠申請。
雖然接受CAR-T細胞治療，平均5成可長期存活。但仍有副作用需要注意：
・細胞激素風暴：發燒、頭痛、低血壓／血氧、呼吸困難、器官功能障礙等。
・神經毒性症狀症候群：譫妄、意識下降、癲癇、失語、視力障礙等。
・噬血症候群：發燒、肝脾腫大、淋巴結腫大、器官衰竭等。
因此除了按時服藥、定期回診外，在日常照護方面也要特別留心：
・食：多喝水、均衡飲食、不吃生食、避免飲酒、厚皮類水果為主
・衣：長袖長褲、帽子、太陽眼鏡、防曬做足
・住：避免使用地毯與動物接觸、同住家人隨時注意自身健康狀況
・行：避免人潮擁擠處、有任何症狀應及早就醫
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