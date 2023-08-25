未來少女／黑曜精靈邁向全方位女團！陳婉若：希望華流被看見

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打破只簽模特兒的刻板印象，伊林娛樂10多年前就成立「明星藝能學院」，以系統化的演藝培訓系統化，為素人築一條踏實的路，當時學員「小胖」林育群就在《超級星光大道》一砲而紅；2014年明星藝能學院更與日本索尼音樂攜手推出流行樂團「Noovy」，將這些年輕選手們送到日本訓練，推向國際舞台，歌曲風光打入Oricon公信榜，主唱尚融近日返台以個人身分發片，表現亮眼。
模特兒出身的陳婉若，從幕前走到幕後，縱橫演藝圈數十年，不斷培養出模特兒、演員、歌手等明星，身為造星操盤手，她始終對歌手這塊領域很有興趣，尤其是偶像團體，她認為在華語市場裡面還是非常有競爭力，而且它是創意跟藝人的特質結合在一起的產業，去年《原子少年》成功掀起男團風潮，為伊林打了一針強心劑，決定成立星光瑞瑞經紀公司，就是想專心經營偶像團體這個領域。
有別於其他經紀公司，努力想要自成系統，以一條龍方式操盤偶像團體經營，陳婉若心態相當開放，大方表示願意跟不同產業合作，當初從「璀璨之星」選拔出的選手林佳辰、黃文廷，就是與喜歡音樂的陳子鴻老師合作培訓，如今他們藉由《原子少年》成名，加盟到索尼音樂旗下，她豪爽地說：「我覺得產業裡面，就是要互相共榮才做得起來，絕對不可以是密閉式，只有我自己這個平台，然後我獨自完成，我一向樂於跟大家一起合作。」
「我們希望華流的音樂被大家看見，這件事情很重要，我們所做的音樂裡面，就是用華語跟英語，絕對不會再摻雜其它語言，最重要的是它要表達我們華語的文化」。
「黑曜精靈」這次在《未來少女》表現如倒吃甘蔗，第1、2集略為青澀，隨後漸入佳境，表現越來越突出，除了全員擁有美貌、長腿的優勢之外，當其他團都盡量使用英文、西班牙文、韓文等異國語言，企圖與國際趨勢靠攏之際，星光瑞瑞堅持在歌詞上多用中文，也是一大特色。陳婉若強調，黑曜精靈的歌曲歌詞上只有華語與英語，不摻雜其他國語言，「我們希望華流的音樂被大家看見，我覺得最重要的是要表達我們華語的文化」。
陳婉若說，華語跟英語都是世界共通語言，作為一個由台灣出發的女團，最重要的當然是華語，「它必須還是要有自己的本質嘛，就像如果一個韓團，整首歌裡面唱的都是中文，會不會很微妙」，當初與詹仁雄討論加入《未來少女》時，經常感嘆華語的音樂市場已經很久沒有好的女團，如果能再有一個代表華語市場的女團，這件事情會非常有意義。
「當她們真的到了那個程度，我覺得很多時候，是妳不要去，海外市場自己會來找妳的時候，那個時候才是真正最了不起的時候！」
而黑曜精靈接受的培訓，不只是唱歌跳舞，還有媒體公關、美姿美儀、妝髮技巧、戲劇表達技巧課程，都是邁向全方位能力訓練，目前比賽階段，幾乎每天都是密集訓練10小時，在星光瑞瑞的安排下，即使9人未必能同時成團，也會各自有規劃，可能往戲劇、模特兒圈發展。陳婉若認為，「一個藝人要必備的東西其實是很完整的，不是一蹴可幾，大家眼裡看到的大牌歌手，都是一步步慢慢走到這邊」，就像BLACKPINK的Lisa一樣，必須靠著堅持、自律，還有公司給的資源，最終可以走到高峰，對黑曜精靈來說這條路很長，現在才剛開始。
比起其他經紀公司計劃朝東南亞、海外發展，女強人風範的陳婉若反而非常務實，不喜歡發下豪語，寧願先訂好每一期目標，站穩了腳步再走下一步棋，她笑說對黑曜精靈的期望是先把比賽比完，增加演出經驗、羽翼變得豐厚，在台灣市場先打下了好的基礎，讓所有華人市場的歌迷能夠接受她們、聽到她們的歌、看到她們的努力，「她們要不停的成長，如果真的到了那個程度，我覺得很多時候，是妳不要去，海外市場自己會來找妳的時候，那個時候才是真正最了不起的時候！」
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