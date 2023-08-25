未來少女／黑曜精靈貌美腿長像名模！陳婉若組團講究「平均值」

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陳婉若表示，當初挑選黑曜精靈成員時，是從40、50位女孩間進行評估，有非常會跳舞、非常會唱歌的選手，每個人都非常優秀、努力，但最終它是個團體，所以要注重平均的屬性，還有未來發展性，而不是選擇一個現在最強的，她舉男團Ozone為例，每個人都有偶像基礎條件，各有自己負責的擔當，所以整體很平均。
陳婉若眼光放得遠，在組團時想的不僅是表現作品的唱跳能力，還有成員的定位、商業性，她強調「女團不是舞團」，如果成員們都像舞者一樣跳得很好，或許在比賽舞台上很跳、很炸，可是考量未來走向時，這些選手的商業模式、偶像定位、可以做的代言是什麼，都是未來要規劃考量的，其中主唱、舞蹈擔當、可愛擔當是否各司其職，都要講求一個平均。
「為什麼女團跟舞團不一樣？我們常看韓團後面很多跳得好棒，為什麼她不能變成一個女團，中間的差別點在哪裡，這點是我們要思考的。」
身為經紀公司主事者，陳婉若認為先思考商業模式，為女團成員長期的未來性有幫助，「我常講說女團不能只是一個舞團，它要有Vocal、要有舞擔、然後有顏值的擔當，才會變成了女團」，現在黑曜精靈的9位成員，在她眼裡從外到內都很平均，希望2、3年後可以達到她期望的目標。
不過，黑曜精靈外貌的話題討論度，似乎超越了表現實力，讓舞蹈老師奕寬形容好像看SHOWGIRLS表演，陳婉若忍不住開玩笑說：「他說我關注妳的IG，妳怎麼沒關注我，我說我不會跟你做朋友，亂講話。」也為女孩們抱屈說：「漂亮女孩穿漂亮衣服，很容易被人家講話，其實仔細看，其他幾組的衣服也很辣啊！」
「美麗的衣服穿在一個漂亮的女孩身上時，會讓人覺得性感，一個女團顏值很漂亮，如果要變成是一個負面表列的話，我覺得不公平。」
陳婉若緩頰說，有時候漂亮是原罪，就像伊林旗下名模蔡淑臻轉型做演員時，因為美麗外貌很容易引起注目，要花較長時間扭轉外界對她的刻板印象，「她是非常努力要當演員的人，所以後來她出席活動不穿高跟鞋，不走時尚的秀，她要花好長時間讓大家對她的模特兒印象磨滅掉，大家才能重新認識她當演員的這一塊」。
愛美是人的天性，陳婉若認為黑曜精靈的性感打扮，並不是缺點，而是一個加分項，就像現在的韓國女團們也是高顏值，「我們的女孩很漂亮，讓人覺得她們很性感，對我來說這不是負面表列，對一個女團來說，她的顏值很漂亮，如果要變成是一個負面表列的話，我覺得不公平」，而團員除了美貌之外，要努力以唱跳表演獲得粉絲的肯定，這才是更重要的。
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