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碳費時程受矚目！環境部長薛富盛：盼訂出大家都能接受的價格

▲針對碳費徵收時程，環境部長薛富盛今（22）日表示，會盡快公布子法，並持續與企業討論，盼討論出一個讓大家都能接受的碳費價格。（圖／記者李琦瑋攝，2023.08.22）
▲針對碳費徵收時程，環境部長薛富盛今（22）日表示，會盡快公布子法，並持續與企業討論，盼討論出一個讓大家都能接受的碳費價格。（圖／記者李琦瑋攝，2023.08.22）

記者李琦瑋／台北報導

碳權交易所日前於高雄揭牌，外界十分關注碳定價議題，環境部今（22）日正式成立，行政院長陳建仁、總統蔡英文致詞時皆提到加速碳定價，針對碳費價格及相關子法的時程，新任環境部長薛富盛表示，碳費第一階段徵收對象主要針對碳排2.5萬噸、將近500家企業先行實施，會盡快公布子法、盡早公布費率，與首波課徵對象積極溝通，盼討論出一個讓大家都能接受的碳費價格。

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《氣候變遷因應法》今年上路，環保署也升格為環境部，並成立氣候變遷署，將執掌碳定價政策，預計明年針對碳排大戶開徵碳費，但費率至今尚未公開，令產業界心急如焚，希望環境部能儘快訂出費率供外界討論。

對此，薛富盛說，碳費已經討論了一段時間，環境部參考的是歐美先進國家、日本等等的碳費費率，當然也會考慮台灣的狀況，第一階段會針對碳排量每年超過2.5萬噸、近500家企業先實施，過去數月，環保署也與業界召開許多討論會，環境部正積極整理各產業所提建議，當有比較具體的數據時，會向外界報告。

薛富盛表示，相關子法也會儘快通過、希望早一點公布，讓企業有所遵循，但不同的產業所持的角度不一樣，環境部會站在整個國家以及公正社會的角度來做一個衡量的基準，請大家給環境部一些時間，會持續與課徵對象500家企業積極討論，希望碳費能達到「雖然無法讓大家都滿意，但是可以接受的價格」。

對於環境部未來政策，薛富盛說，主要有3個任務，首先，氣候變遷是迫在眉睫的議題，去年國發會提出2050淨零排放路徑，未來碳費訂定，以及協助產業應對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）是重要工作，希望幫助國內產業在國際市場上具競爭力。

薛富盛指出，其次，就是資源循環的部份，以往所謂的廢棄物，以現在觀點來看，反而是一個非常好的材料，能夠循環再利用，環境部轄下設有資源循環署，希望導入循環經濟的概念，把以往線性的消費行為轉化為循環經濟，未來會加強協助業界、學研單位合作。第三，環境部將以往兩個單位整合為國家環境研究院，希望成為環境智庫，研究前瞻議題。

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