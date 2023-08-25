未來少女／陳婉若永遠敞開Line！建立互信盼黑曜精靈有「生活感」

我是廣告 請繼續往下閱讀
每次《未來少女》比賽，並非所有人都能上台，選擇對戰成員的評選過程相當謹慎，陳婉若表示，每次內部評核時都有小老師，在旁記錄成員平常的狀態，觀察她們的行為，這就是一個評分標準，選手上課認真程度、表現穩定度、情緒波動程度，私下是否偷偷滑手機，這些都會記錄起來，若是成員本身沒有企圖心或藝人自覺，無法行為自律，很快就會在新人初期被汰除。
娛樂經紀，就是經營人的產業，要把大量時間、資金挹注在一個人的身上，信任非常重要，陳婉若在這產業多年，領悟到人的思想會不停變動，建立互信很重要，若對方能體會妳的用心，即使管理嚴格，她也會信任妳，認為管理者是為我好，如果沒有互信，所有叮嚀都會變成不滿。她幽默形容就像跟小狗相處，建立信任之後，妳摸摸牠肚子、或打牠頭說牠不乖，狗狗還是信任妳、愛妳。
「每天這10多個小時練習裡面，她們去培養默契，其他時間應該要去感受生活，她們在唱歌上才有情感、才懂得藝術表達，有屬於她們自己的生活感。」
所以她每週都會安排「談心時間」，和女團成員單獨聊聊天，告訴她們自己的Line（通訊軟體）永遠開著，並且以身作則，成為後輩的榜樣（ROLE MODEL），當管理者的生活風格足以成為規範，對方自然會相信妳，彼此產生無形的連接，即使不說話也能心意相通，「帶藝人的時候就像談戀愛，妳是不是真心真意，這怎麼評核，這要靠感覺出來，就是妳的真心真意會互相會touch」。
陳婉若以暖心姐姐的方式管理藝人，得到選手與家長的信任，相同的，她也會有同理心，希望女團們每天經歷10幾個小時訓練後，還是要有健康的下班人生，畢竟團員中有17、18歲的女孩，還是需要跟父母一起共同生活，能多點時間相處、體驗生活，擁有感受生活酸甜苦辣的能力，就像演員一樣，如果沒有自己生活上的體會，無法傳達劇本裡要表達的情感。
「妳們就是努力去做到每個要做的事情，藝人在這個階段最重要就是看自己，不要去比較，妳要看的是自己能做到什麼。」
而黑曜精靈在《未來少女》首集評分較低，團員下台忍不住哭了，陳婉若在後台不斷鼓勵她們，也要她們保持良好心態，不要害怕網友的評論，「我覺得比賽這件事情本來就會這樣，這是妳要做藝人的心態，妳要當藝人、參與比賽，就是會被攻擊，比賽機制不是我們可以決定的，我會鼓勵她們，這只是一張門票，是公司對妳們的投資，妳們要努力，這是一個淬鍊妳們最好的機會」。
黑曜精靈是投資方精挑細選組合而成，陳婉若在比賽期間賦予全然信任，因為在演藝圈的豐富經驗，她對自己的眼光有信心，要選手們不用擔心，「我們的眼睛看過這麼多人，不會輕易冒險，我們當然覺得妳們是可以的，所以妳們要用更多努力回饋，比賽就是這樣子，好壞、公平不公平、對的錯的都很赤裸，我們第一就是反省，該改變的改變、該做的做，在每一次比賽裡面去學習未來出片的定位」。
「表演者是在舞台的最前面，妳沒有給她們信心，然後每天只有一直批評，這不是我的方式。」
不同經歷的團體一同比賽，緋紅魅影、幻藍小熊都有精湛演出，陳婉若認為，藝人在這個階段最重要就是看自己，不要去比較，要看的是自己能做到什麼更重要，「我常跟她們溝通，也常帶她們吃吃喝喝，因為人會疲乏，一天24小時都在講工作是不行的，而且表演者是在舞台的最前面，妳要給她們信心，不是一直批評，那不是我的管理方式」。
「我覺得她畢竟是一個人，而且她要有自己未來的人生」，陳婉若的交心領導學，是和成員們當夥伴也當朋友，她堅持當明星要有「生活感」，不能被工作綑綁住，「她要在緊繃的練習裡有她的生活感，她唱的歌詞才會有感受，她戀愛過她才會知道，她有工作上的失敗、成功，她對這些事才有理解，妳把她變成是一個沒有理解的明星，那我就做AI偶像好了」。
未來少女線上人氣排行應援，火熱開催中，人氣女團由你決定 https://bean.fun/EJpZp
更多「未來少女降臨」相關新聞。