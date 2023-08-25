未來少女／星光瑞瑞攜手威剛科技造星！黑曜精靈不排除加入AI偶像

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有伊林娛樂作為母公司，星光瑞瑞找尋演藝圈新人並不困難，伊林每年舉辦的璀璨之星比賽，已經有10多年悠久歷史，堪稱是行業內暑假人數最多的選秀活動，Ozone的林佳辰、黃文廷都在璀璨之星獲得青睞出線，黑曜精靈的采婕、力安，也是2017年璀璨之星「國民女孩組」的冠軍與季軍，許多新人在璀璨之星獲得賞識，會按照不同優勢，走上不同的人生道路。
「為什麼要辦比賽？比賽是給年輕人一個入門，我們每年都在辦大型比賽，會有很多種子選手，大家都可以談合作，每一個藝人妳要去觀察她，她的性質適合去哪一家經紀公司」，陳婉若說，很多新人想踏進娛樂圈，卻很害怕遇到詐騙，像伊林這樣的大型娛樂經紀公司來辦選秀，所有培訓都是免費的，這對年輕人來說，是一個比較正確的門路，其他經紀公司也會來找尋合作，像是HUR的裴頡就是伊林旗下藝人，「女團也是如此，我覺得這個特質到《未來少女》節目的後期，大家都會慢慢看出來每一個團的個性」。
「比賽是一張入場門票，最終是這個女團未來的路，不能只有比賽結束就結束了，從現在開始就該規劃她們所有長期的道路」。
陳婉若認為娛樂產業系統龐大，這些新人種子從璀璨之星比賽出道後，可以獲得不同風格的公司賞識，成為明日之星，透過經紀公司安排，能跟索尼、環球唱片這些國際公司，甚至是海外經紀公司合作，最重要的是希望這個平台能夠做大，就像采婕、力安參加璀璨之星比賽後，就加入喜歡音樂培訓，組成女團「PER6IX」，這次也是黑曜精靈的成員。
陳婉若與陳子鴻的「雙陳組合」合作無間，分工合作培養新人的多元化能力，陳子鴻負責音樂製作的統籌，擁有喜歡音樂的專業團隊，背後有一群擁有創意的年輕人操刀，陳婉若則負責資源統合、媒體宣傳，業務商演等接洽，兩者結合幫少女們鋪好未來璀璨星途，她表示比賽只是一張門票，最終是女團未來的路，要為黑曜精靈規劃長期的道路。
「我需要人家投資的時候，都是做3年滾動式的財務報表，我做的企業規劃是很完整的，可能有些人找幾個漂亮女生，自己出錢組合一家公司，那樣非常辛苦」。
這次《未來少女》集齊各種不同風格女團，每團訓練經歷不同，有人已經出道很多年，有人卻是第一次上台，部分觀眾反映覺得不公平，陳婉若反而認為很公平，因為演藝圈就是如此，「剛出道第一次上舞台的人，跟已經表演過100場的人，被放在同一個平行線上比較，也許她在一開始的時候不被看好，這表示她的天花板還不到，進步的空間很大，要在比賽期間調整，所以我一直說比賽只是入場券而已，未來經過調整，看過這個市場，知道她們真正的屬性，磨合之後才會有最好的作品」。
在伊林旗下有成功的演員溫昇豪、蔡淑臻，有男團林佳辰、黃文廷，斐然成績擺在眼前，陳婉若的管理能力無庸置疑，在星光瑞瑞找尋股東投資時，成功操作過伊林娛樂的經驗，獲得了眾人的信任，她以理性的思考、柔軟的心境，在經營「人」的娛樂產業，表示「我需要人家投資的時候，都是做3年滾動式的財務報表」，而不是單純以夢想的名義邀請旁人加入。
「夢想很重要啊，但要能執行才是夢想，不然就是空想，如果妳想的模式或財務，都在第一期就燒完，然後夢想就停止，這樣也很可惜啊！」
「這是一個企業，這是一個長期的作戰，光靠熱情、專業是不夠的，一定要有企業經營的思維，它才可以往下走，不然很可惜，我們有時候看到很不錯的藝人或者創作者，可是他可能到一半以後就結束了，因為沒有後援的資源」，當眾人都很羨慕韓國商業模式時，希望政府、企業投資娛樂產業時，陳婉若自我要求地說，作為中間的執行者，經紀公司要先把營運的中長期計劃規劃出來，「妳心中有個藍本，中間可以有一些滾動式調整，但妳心裡一定要先把這些規劃做出來，這樣對於簽約給妳的人，或者是投資方，我覺得都是一個比較合理的部分」。
陳婉若將經營女團形容像製作一部電影，自己就像監製一樣，不可能身兼導演、副導或造型，要找到最對味的人共同合作，如果不適合再尋找新夥伴，唱片製作也是，每次製作團隊都不一樣，對自己來說，就是努力把這些平台、資源整合在一起，「目前台灣就是大家互相讓利、合作，把這個市場重新熱起來才是重點，我們這幾個大人一定要有這樣的心態，這件事情才做得起來」。
「藝人操作方式跟以前不一樣，新媒體數位的操作非常重要，我們早期時就開始先做，但我們不買空的流量，那個東西不紮實，都是自然流量。」
連在行銷宣傳上，星光瑞瑞也與新媒體數位行銷公司「傑思愛德威」密切合作，畢竟FB、IG、YouTube管道眾多，要找到適合宣傳管道，必須找到最好的合作夥伴，協助觀察輿論、新媒體的反應，陳婉若說，藝人操作方式跟以前不一樣，新媒體數位的操作非常重要，但不買空的流量，都是自然流量。行銷公司在節目播出後會蒐集粉絲意見，「我們會有輿情報告，很多網友的建議我們虛心接受，知道哪裡應該改變，我覺得很好啊，對我們來說都是調整」。
黑曜精靈也主動出擊接觸粉絲，成立了LINE OA官方帳號「TB少女公寓」，以文字、貼圖、影音等方式與粉絲互動，邀請歌迷了解成員私下不同另一面，目前約有1萬多人加入，一起支持黑曜精靈，當粉絲Check in登入少女公寓後，可以即時收到黑曜精靈的所有訊息，讓少女們與鐵粉增加互動，星光瑞瑞以新思維找到新流量，隨著時代不斷精進。
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