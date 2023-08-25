未來少女／力安、紫嫣就讀清大、師大！黑曜精靈受封「學霸女團」

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陳婉若認為，韓國、日本造星模式都有值得學習的層面，但不能全面採用，因為這樣的文化未必在台灣有「適應性」，就以學歷來說，讓13、14歲小朋友中斷學業遠赴海外學習，練習個3年成了氣候，17、18歲芳華正盛時出道，這樣的造星模式在台灣能否仿效，她會打上一個問號，「因為妳在代辦這個孩子未來的人生，妳要為她考量更多一點！」
她舉例來說，每年都有成千上萬的人，想要成為明日之星，但100個練習生裡面，最終能完成夢想的人，可能只有個位數，如果就讓這100個孩子從13、14歲就不讀書，進入這個產業，若是到了25歲仍無法走紅，不能繼續闖蕩演藝圈，卻連基本學歷都沒有，未來是堪慮的，她的未來沒有人能為她代辦。
「演藝工作最困難的是心情，當妳要再往外踏的時候，心情的轉折跟養成要很久，妳的心要強壯到很大的地步。」
娛樂工作的特殊性在於未來的不確定性，只憑外貌是不足夠的，陳婉若是模特兒出身，轉型幕後成為秀導、經紀人、管理高層，都經歷過轉型期，她以過來人經驗說：「娛樂產業是當妳一個腳踏進來後，妳要再往外踏時，心情的轉折跟養成要很久，妳的心要強壯到很大的地步，演藝工作最困難的是心情」，所以和女團成員簽約時，都會多幫對方想一點，也需要和對方父母詳談。
黑曜精靈目前9位成員都是大學在學生或畢業生，力安從小住在國外，德文能力流利，只花3年就讀完清華大學科管院學士班、張瑄是美國加州大學，紫嫣是師範大學國文系、雨璇是輔仁大學德文系、Emma則是台北市立大學舞蹈系；名慧畢業於台南大學視覺藝術與設計系、采婕是僑光科技大學國貿系，依沛與郭郭今年在訓練百忙之中申請上世新大學，女孩們努力的身影，陳婉若都看在眼裡。
擁有女性心地柔軟的特質，陳婉若認為簽約時必須照顧成員和家長的心情，一定要了解她們的家庭背景，父母支持與否，成員是否能理解娛樂產業的特性，這件事它才走得長久，不能光憑熱情就要加入，就像李㼈的星二代女兒李紫嫣，父親一度希望她不要參賽，最後紫嫣努力說服父母，獲得家人支持才繼續挑戰明星夢。
「最終是不是能走到最高峰，走到我們共同要的那個夢想不知道，但是她們如果還有其他才能，她們未來的人生，我這個姐姐不擔心。」
身為娛樂圈裡的女老闆，她自認優勢是比較貼心，願意照顧女團成員的心情，選手也把自己當成大姐姐互動，什麼話都可以聊，與其把她們視為市場上的商品，陳婉若多次提到「藝人也是人」，有她們自己的未來，在合約期間內要把藝人推上顛峰，與公司共榮，但不能為了工作把人生其它東西消磨掉，這樣彼此都無法堅持長久。
感性兼具理性，陳婉若不愛喊漂亮口號，她的思考是踏實走好每一步，除了資金到位，設定每一期目標非常重要，目標遠大固然很好，但要有執行力，腳踏實地走穩每一步才是關鍵，訪問以比賽為焦點，她把眼光放得更遠，溫暖表示，對於黑曜精靈的想像，不只是一個比賽，而是想像她們是自己要照顧的一個人，彼此的合作會影響到她的人生、未來，「演藝工作我們盡全力、她們盡全力，最終是不是能走到最高峰，走到我們共同要的那個夢想不知道，但是她們如果還有其他才能，她們未來的人生，我這個姐姐不擔心。」
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