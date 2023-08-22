竹北建案旁路面坍塌完成假修復　縣府提短中長期計畫

新竹縣竹北市縣政七街道路塌陷現場自來水管、瓦斯管昨（21）日晚間9時搶修完成，並回填假修復，工地建商坦承疏失，新竹縣長楊文科今（22）日於主管會報上責成工務處持續追蹤要求建商確實改善，工務處則提出短中長期計畫，短期組成專案小組針對縣轄內10處深基礎開挖工程密集稽查，中長期則將委託專業團隊做敏感地區的地質調查，預先發現問題、妥善因應。
記者李春台／新竹報導
楊文科說，這個事件是施工不當造成路面塌陷，業者必須承擔，目前深基礎開挖工程共有10個工地，他指示工務處務必緊盯業者施工，要特別注意地質狀況。另中長期敏感地質調查也要盡速進行，保障竹北地區所有工程施作，避免再次發生路面塌陷事件。
工務處長江良淵說，昨日專案小組建築師和土木技師到現場勘查，由起造人進行搶險工作，同時縣府勒令工地停工做緊急處理，建商總經理也到場說明，坦承這次事件發生與工地開挖有關係，承諾會負責到底。昨傍晚約5時管線部分修復完成，包含水跟瓦斯都測試過，無漏氣及漏水狀況，約晚上9時完成回填假修復，總共約灌入100米立方輕質混凝土。
江良淵說，預計今天下午施作AC假修復加封，完成加封後，會盡速與竹北市公所協調做透地雷達檢測，包含縣政七街及光明六路進行透地雷達檢測，待透地雷達檢測報告出來，在道路狀況安全無虞下，才會開放道路，初估約要封路10天左右。
江良淵指出，針對新竹縣轄內深基礎開挖工程，短期以約10人組成專案小組，針對竹北地區的深基礎建案約有10處開始，進行密集稽查。中長期方面，目前已經要上網發包，委託專業團隊做新竹縣敏感地區的地質調查，預計今年下半年啟動調查，最快明年上半年能做出調查結果，期望預先發現問題，趕快做好前置處理。