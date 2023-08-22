雄中校友會「拔尖計劃」贈書活動 嘉惠全國家扶664位孩子

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發起贈書計劃的雄中75級成員張簡永祥表示，捐款或許容易，但公益活動，不見得有錢就辦得成。11個學期共近4千張書單，每一張書單都不一樣，總書目逾3萬本，若不是效果書局協助依書單一本一本撿書，贈書活動其實也辦不成。
張簡永祥還強調，在107年初第一次贈書前，因為地緣關係及考慮各式參考書的齊全度，他就找上台南效果書局老闆林明政，說明來意，希望效果書局能協助備書，但需「成本價」供應，發揮募款的最大值。
林明政對此表示，107年初張簡永祥來找我，聽完後，心想，「哇！我在學校有時同一本書，全校就訂400本，現在是每一張書單都不一樣，還要一本一本訂，而且又要成本價，聽完後也没多想，助人為樂一口就答應了，没想到一做已經來到第11個學期了。
之前效果書局都是將每個家扶中心的書整理好裝箱後由郵局分批寄出，但這學期全國家扶贈書，雄中校友會決定呈現後端備書真厚工及郵寄的過程，特別將全國家扶贈書的代表儀式，移到台南效果書局舉辦一個「大出貨」的活動，並邀請中華郵政參與協辦。
台南郵局局長黃良江表示，很榮幸在這次全國家扶贈書擔任「知識與希望」使者的任務，中華郵政肯定家扶中心在弱勢家庭扮演社會穩定的力量，台南郵局與台南家扶中心合作助學工程義賣活動已逾15年，每年除提供多項義賣品外，更提供轄下多處郵局營業廳空間給家扶中心設攤義賣，有不少學子透過助學希望工程順利就學。