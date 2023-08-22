處暑節氣到！天氣熱翻「秋老虎」出籠 醫教養生、飲食2重點必做
明天（8月22日）是24節氣中的「處暑」，扶原中醫診所中醫師陸孝宸表示，「處暑節氣」時要留意身體總會有懶洋洋的「疲乏感」，養生重點在「飲食要甘淡」，平時作息一定要維持「早睡早起」，暑氣若累積太多，容易導致人體能量的損耗，進而增加生病的機率。
記者張志浩/綜合報導
陸孝宸說明，「處」在過去是「止退」或「躲藏」的意思，因此從「處暑」開始，暑氣會開始退去、氣溫慢慢下降、雨量逐漸減少，天氣上早晚溫涼，中午氣溫仍然很高，秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，此時就是俗稱的「秋老虎」到來，也容易有颱風，出門雨具要攜帶以備不時之需。
在養生上，處暑正處於「由熱轉涼」的交替時期，人體會進入週期性的調整，身體常會有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」，對中醫學來說，秋乏是為了彌補盛夏暑氣帶來人體損耗的反應，也是體內自我恢復陰陽平衡的過渡性的現象。
由於處暑屬於早秋時節，陸孝宸提醒，平時飲食應以甘淡、甘平為主，多吃當季水果蔬菜，如番茄、茄子、馬鈴薯、梨子等；且要少食辛辣、煎炸或燒烤類食物，也還不建議過於溫補，盡量避免辣椒、生薑、花椒、蔥、桂皮、酒等食品。
陸孝宸補充，處暑時節開始，應該要比夏季提早1小時上床睡覺，改掉「夏季晚睡」的壞習慣，早睡可順應陽氣的收斂，早起則可以讓肺氣舒展，幫助身體調整氣機，以防暑氣累積。