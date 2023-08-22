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白家綺情人節刺青獻給老公　揭當年被追求內幕：他腦袋有洞

▲白家綺情人節刺青老公的名字，透露當年被吳東諺追求時，他早把白家綺名字刺手上，展現決心，讓白家綺直呼「腦袋有洞」。（圖 / 白家綺臉書）
▲白家綺情人節刺青老公的名字，透露當年被吳東諺追求時，他早把白家綺名字刺手上，展現決心，讓白家綺直呼「腦袋有洞」。（圖 / 白家綺臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人白家綺演過多部八點檔，廣為人知，2018年嫁給小5歲演員吳東諺，婚後育有一對子女，帶著和前夫生的兩個女兒，一家6口相處生活幸福。今（22）日適逢七夕情人節，白家綺也在臉書上曬恩愛，透露她將老公的名字刺在手上，是因為吳東諺在追求她時，就先刺了她的名字，當下讓白家綺直呼「腦袋有洞！」

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▲白家綺透露老公在還沒追到自己的時候，就把她的名字刺在手上。（圖 / 白家綺臉書）
▲白家綺透露老公在還沒追到自己的時候，就把她的名字刺在手上。（圖 / 白家綺臉書）
白家綺透露，當年吳東諺對她展開追求，並且在還沒追到白家綺之前，就把她的名字縮寫刺在手上，展現決心，「他以為我會很感動，結果我罵他腦袋有洞。」今年情人節，白家綺想到回敬老公，也將對方的名字刺在同樣位子，「回敬他當年的那股傻勁」，還不忘甜蜜告白老公，「謝謝你當初那麼勇敢的追求我，還耳朵很硬的堅持不肯放棄，早知道和你在一起會那麼幸福，我就不會一直拒絕你了。」

▲白家綺和吳東諺將對方名字刺在自己手上。（圖 / 白家綺臉書）
▲白家綺和吳東諺將對方名字刺在自己手上。（圖 / 白家綺臉書）
事實上，白家綺曾經歷過一段婚姻，22歲就當了媽媽，因丈夫外遇於2009年離婚。直到遇到吳東諺，他用超乎想像的耐心包容著白家綺、更是癡心等候，不過，兩人的年齡與演藝圈的資歷、名氣，加上吳東諺年輕玩心很重，讓白家綺不斷拒絕，甚至對他說：「我不是你這個水平可以追的」、「這輩子我都不可能愛上你」。最後吳東諺靠著堅持的毅力打動白家綺的芳心，抱得美人歸。


 

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