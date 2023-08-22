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AI不會摧毀多數工作而是補強！聯合國揭女性受衝擊可能性高於男性

▲聯合國日前發布人工智慧（AI）研究報告，報告指出，生成式AI不會摧毀多數工作，反而會增加就業機會。（圖／擷取自Pixabay）
▲聯合國日前發布人工智慧（AI）研究報告，報告指出，生成式AI不會摧毀多數工作，反而會增加就業機會。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

聯合國日前發布人工智慧（AI）研究報告，報告指出，生成式AI不會摧毀多數工作，反而會增加就業機會，因此AI對於工作可能是一種「補強」，而非「取代」。而受到衝擊最重的職業可能是文書工作者，因約有四分之一的工作內容可能暴露在自動化的風險中。另外，由於女性在文職工作中所佔比例高，尤其是在高收入和中等收入國家，職場上女性受自動化影響的比例，是男性的兩倍多。

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今年科技界最受矚目的事件，非ChatGPT引發的AI風潮莫屬，全球掀起一股追逐AI產品與投資熱。然而，AI的興起，卻也引發各界各界對科技取代就業的憂慮。不過，聯合國近日公布的研究報告指出，生成式AI不會摧毀多數工作，反而會增加就業機會。

聯合國從國際勞工組織（International Labour Organization）撰寫的研究報告中發現，僅部分的工作行業受到自動化的影響，因此AI對於工作可能是一種「補強」，而非「取代」，這表示AI技術會使工作「擴增」。而AI帶來的影響，可能是工作質量的潛在變化，特別是工作強度和自主性兩面向。

生成式AI能生成文字、影像、聲音、動畫、3D模型等數據，資料顯示，受到衝擊最重的職業可能是文書工作，約有四分之一的工作內容可能暴露在自動化的風險中，但大多數其他職業，如經理人與銷售人員，只會受到輕微影響，「不過，對於受到影響的人來說，生成式AI造成的衝擊仍可能非常殘酷。」

與此同時，研究更強調，AI所帶來的影響，與國家的發展水平和經濟結構、現有技術有相當大的關聯性，高收入國家總就業人數的5.5%，可能會受到技術自動化影響；而低收入國家，自動化風險僅涉及約0.4%的就業人數。

另外，生成式AI對男性和女性的潛在影響，可能也存在顯著差異，由於女性在文職工作中所佔比例高，尤其是在高收入和中等收入國家，職場上女性受自動化影響的比例，是男性的兩倍多。

聯合國於報告的最後呼籲，對於政策制定者，必須制定配套措施，以應對人們面臨的科技變革。

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