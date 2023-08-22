獨／Selena陳珮甄認愛作家H！「性事不重要」：這才是真正的愛情
知名兩性作家「H」陳鴻儀去年透露自己罹患攝護腺癌第三期，他近日被週刊爆出與KOL「Selena」陳珮甄熱戀中，對此，《NOWnews今日新聞》詢問陳珮甄，對方透過經紀人回應：「真的愛一個人，就是做好心理準備，陪他從最辛苦的地方開始往前走。報導裡面寫的那些關於性事什麼的真的都不重要。幾分鐘的激情沒有比一輩子的相處重要，這才是真正的愛情。」
記者郭佩蓉/綜合報導
作家H去年罹患攝護腺癌第三期，他曾坦言將攝護腺拿掉後，手術後的副作用包含漏尿以及性功能障礙，先前甚至需要穿尿布出門，也因為放射治療影響男性賀爾蒙，導致他0性慾，很想「重振雄風」，如今爆出新戀情，性功能障礙一事也受到討論。
對此，《NOWnews今日新聞》詢問作家H，不過對方並無回應，至於陳珮甄則是透過經紀人認愛：「真的愛一個人，就是做好心理準備，陪他從最辛苦的地方開始往前走。報導裡面寫的那些關於性事什麼的真的都不重要。幾分鐘的激情沒有比一輩子的相處重要。」
陳珮甄更坦言自己經歷過很多事情，知道不管是一個人的長相，或任何物質條件、像是錢或身分地位那些事，都不是一段感情裡面最關鍵的，「想找對自己有利的對象在一起是很合理的選擇，但愛情本來就不是可以用理性去衡量的事。如果兩個人互相信賴，一起往更好的方向走，這對彼此來說都是正向的力量。理解彼此的不容易，互相體諒也互相支持，希望雙方都可以變得更好，我想這才是真正的愛情。」