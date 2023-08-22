8/23迎節氣處暑！「3星座」運勢最強旺要發財　三星逆行小心這事

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第二個隱憂是8月25日天王星開始逆行，這段期間跟電有關的意外特別容易發生，像是交通意外、網路、電話系統、電子產品錯亂、觸電、工安意外、電線走火、自來水管、瓦斯管老舊破裂等都要特別注意，要到2024年1月24日才能解除逆行危機。
第三個隱憂是木星逆行，影響時間從9月1日至12月31日，這段期間負能量加劇，容易遇到司法不公、狂妄自大、誇大吹噓、歪理好辯之徒，還有懶惰躺平的情形嚴重，金融業和銀行業的震盪也需要慎防。
邱彥龍補充提到，喜的是金星將在9月4日結束逆行，帶來積極的動力與熱情，讓工作出現小確幸，不但多微笑可以得到好運，多聽歡樂的音樂也能助運，娛樂、藝術、音樂、活動類的產業，可以有不錯的表現與成績。
在處暑節氣走強運的星座有處女座、摩羯座、雙魚座，擁有舞台的處女座，此時正是談判與展現自我的時機，並且有升官發財之勢。
摩羯座適合海外發展或往高等教育學習，能增加不少智慧與知識，事業的拓展也會擁有不錯的成績。
雙魚座這段期間能學到許多經驗跟知識，可以為往後的財路鋪墊，雖好事多磨但終可成。
最特別的是，處暑期間前世記憶跟技術特別容易被喚醒，只要因緣俱足，回憶就會湧現，但是福是禍因人而異。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。