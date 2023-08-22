七夕情人節「速食愛情」優惠！肯德基炸雞拚99元套餐　飲料買1送1

8/23迎節氣處暑！「3星座」運勢最強旺要發財　三星逆行小心這事

▲2023「處暑」節氣是8月23日，處女座、摩羯座、雙魚座在處暑期間運勢最旺。（圖／Getty Images）
▲2023「處暑」節氣是8月23日，處女座、摩羯座、雙魚座在處暑期間運勢最旺。（圖／Getty Images）

記者黃韻文/綜合報導

今喜迎七夕情人節，緊接著明（23）日就是二十四節氣「處暑」。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，處暑期間水星、天王星、木星陸續逆行，形成「三憂一喜」狀況，要小心合約出狀況，以及與電有關的意外，在此時期懶惰躺平的人會增多，最好別在處暑節氣做出任何重大決定，但多微笑可以得到好運，尤其是處女座、摩羯座、雙魚座。

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱彥龍分析，8月23日水逆即將開始至9月16日結束，合夥人、客戶端容易有突發狀況，導致需要重新簽約或協議重談，要注意資金回收或額度上下調整的狀況，這段期間談好的條件，都容易說話不算話出現變化，因此重大決策不建議在此時下定論。

第二個隱憂是8月25日天王星開始逆行，這段期間跟電有關的意外特別容易發生，像是交通意外、網路、電話系統、電子產品錯亂、觸電、工安意外、電線走火、自來水管、瓦斯管老舊破裂等都要特別注意，要到2024年1月24日才能解除逆行危機。

第三個隱憂是木星逆行，影響時間從9月1日至12月31日，這段期間負能量加劇，容易遇到司法不公、狂妄自大、誇大吹噓、歪理好辯之徒，還有懶惰躺平的情形嚴重，金融業和銀行業的震盪也需要慎防。

邱彥龍補充提到，喜的是金星將在9月4日結束逆行，帶來積極的動力與熱情，讓工作出現小確幸，不但多微笑可以得到好運，多聽歡樂的音樂也能助運，娛樂、藝術、音樂、活動類的產業，可以有不錯的表現與成績。

在處暑節氣走強運的星座有處女座、摩羯座、雙魚座，擁有舞台的處女座，此時正是談判與展現自我的時機，並且有升官發財之勢。

摩羯座適合海外發展或往高等教育學習，能增加不少智慧與知識，事業的拓展也會擁有不錯的成績。

雙魚座這段期間能學到許多經驗跟知識，可以為往後的財路鋪墊，雖好事多磨但終可成。

最特別的是，處暑期間前世記憶跟技術特別容易被喚醒，只要因緣俱足，回憶就會湧現，但是福是禍因人而異。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

12星座一周運勢／牡羊摩羯好運上升　雙子天蠍可能被告白

脫單攻略！「4星座」七夕戀愛能量炸裂　摩羯這時許願：真愛降臨

2023農曆七月鬼門開！黑兔年鬼月禁忌：容易被抓生肖、星座、姓氏

鬼門快開了！今年鬼月「非常兇」　3星座被點名：個性不改恐出事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀