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劉冠廷七夕成功求婚孫可芳！《花甲》盧廣仲喊：神鵰俠侶修成正果

▲劉冠廷（左圖左）七夕情人節成功求婚孫可芳（左圖右），曾合演《花甲男孩轉大人》的盧廣仲獻上祝福。（圖／《NOWnews今日新聞》資料照、記者鄭孟晃攝影）
▲劉冠廷（左圖左）七夕情人節成功求婚孫可芳（左圖右），曾合演《花甲男孩轉大人》的盧廣仲獻上祝福。（圖／《NOWnews今日新聞》資料照、記者鄭孟晃攝影）

記者黃雅琪/台北報導

職場喜劇電影《他馬克老闆》導演瞿友寧與盧廣仲、蔡亘晏（爆花）、江齊、黃鐙輝，今（22）日出席七夕情人節粉絲見面會。盧廣仲曾與劉冠廷合演《花甲男孩轉大人》，得知好友劉冠廷成功求婚孫可芳，盧廣仲嗨喊：「神鵰俠侶終於修成正果了！」

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▲《他馬克老闆》七夕情人節粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《他馬克老闆》七夕情人節粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝影）
盧廣仲與劉冠廷相識多年，也與孫可芳出身於同一村莊，非常有緣分！盧廣仲表示：「她的家人在開店做生意，曾聽他們說有家人在台北當女演員，後來才知道是可芳，覺得世界很小。」得知劉冠廷求婚成功，《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧笑稱：「我當場叫出來！」

▲《他馬克老闆》七夕情人節粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲蔡亘晏出席《他馬克老闆》七夕情人節粉絲見面會，透露與老公黃健瑋沒有在過節日。（圖／記者鄭孟晃攝影）
黃鐙輝丈母娘最近去東歐旅遊18天，他笑說：「丈母娘在外旅遊刷卡還刷爆，我只好幫忙去繳款」，至於情人節會不會對老婆表示，黃鐙輝霸氣說：「這個不用等到情人節。」蔡亘晏老公黃健瑋先前捲入性侵疑雲，當時她回應：「時間會證明一切！」今日七夕情人節，蔡亘晏表示，兩人沒有過節習慣，會在工作中度過。

《他馬克老闆》正式預告中，高人氣YouTuber阿翰演出盧廣仲「前女友」，穿著片中「舊愛」Mandy的白色洋裝登場，爆料盧廣仲私下替他算命，結果兩人「主星」一樣，阿翰笑說：「我真的覺得他有可能會跟我在一起！」盧廣仲聽到當場笑翻。《他馬克老闆》將在9月22日推出優先口碑場、9月28日中秋連假上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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