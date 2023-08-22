劉冠廷七夕成功求婚孫可芳！《花甲》盧廣仲喊：神鵰俠侶修成正果
職場喜劇電影《他馬克老闆》導演瞿友寧與盧廣仲、蔡亘晏（爆花）、江齊、黃鐙輝，今（22）日出席七夕情人節粉絲見面會。盧廣仲曾與劉冠廷合演《花甲男孩轉大人》，得知好友劉冠廷成功求婚孫可芳，盧廣仲嗨喊：「神鵰俠侶終於修成正果了！」
記者黃雅琪/台北報導
盧廣仲與劉冠廷相識多年，也與孫可芳出身於同一村莊，非常有緣分！盧廣仲表示：「她的家人在開店做生意，曾聽他們說有家人在台北當女演員，後來才知道是可芳，覺得世界很小。」得知劉冠廷求婚成功，《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧笑稱：「我當場叫出來！」
黃鐙輝丈母娘最近去東歐旅遊18天，他笑說：「丈母娘在外旅遊刷卡還刷爆，我只好幫忙去繳款」，至於情人節會不會對老婆表示，黃鐙輝霸氣說：「這個不用等到情人節。」蔡亘晏老公黃健瑋先前捲入性侵疑雲，當時她回應：「時間會證明一切！」今日七夕情人節，蔡亘晏表示，兩人沒有過節習慣，會在工作中度過。
《他馬克老闆》正式預告中，高人氣YouTuber阿翰演出盧廣仲「前女友」，穿著片中「舊愛」Mandy的白色洋裝登場，爆料盧廣仲私下替他算命，結果兩人「主星」一樣，阿翰笑說：「我真的覺得他有可能會跟我在一起！」盧廣仲聽到當場笑翻。《他馬克老闆》將在9月22日推出優先口碑場、9月28日中秋連假上映。
※【NOWnews 今日新聞
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