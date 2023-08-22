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中美洲議會決議中國取代台灣　學者：實質影響不大、流於形式

▲中國外交部發言人華春瑩在社群媒體X發言，讚賞中美洲議會取消台灣立法院的觀察員身分，並接納中華人民共和國作為中國的合法代表觀察員。（圖／擷取自X）
▲中國外交部發言人華春瑩在社群媒體X發言，讚賞中美洲議會取消台灣立法院的觀察員身分，並接納中華人民共和國作為中國的合法代表觀察員。（圖／擷取自X）

記者邱新博／台北報導

中美洲議會在當地時間21日宣布通過「排我納中」法案，我國25年來、永久觀察員的身分被撤銷，改納入中華人民共和國，而外交部也發布聲明退出中美洲議會。對此，政大外交系副教授黃奎博認為，這代表外交上的爭鬥又開始了，也正是因為國與國的雙邊關係做的不好才造成多邊關係也受影響；而淡江大學拉美所所長宮國威則說，退出中美洲議會實質影響並不大，但在政治意義上，也可以解讀為一種挫敗。

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中美洲議會（Parlacen）是中美洲統合體（SICA）的立法機關，成立於1991年10月28日，設於瓜地馬拉城。中美洲議會有120名議員，由直接選舉產生，成員國中有瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、多明尼加以及巴拿馬。

對於我國退出中美洲議會，黃奎博認為，這代表我國與中國的外交爭鬥又開始了，這當然源自於日漸惡化的兩岸關係；此外，在中美洲議會中，目前僅剩邦交國瓜地馬拉挺台，也形成了孤掌難鳴的情況，變成雙邊關係不佳後才導致多邊關係容易受到影響；此外，也因為語言的關係，雙邊互動不深，都是被退出的原因。


宮國威則說，在中美洲議會排除台灣、納入中國的動作中，在政治意義上可以解讀為一個外交挫敗、又輸給中國一截。然而對於實質幫助來說，宮國威認為沒有太大的影響，畢竟中美洲議會政治意義多於實際意義，流於形式；而且中美洲議會作為中美洲統合體的立法組織，是區域整合類型的組織，但真正統合的效果比起歐洲議會相差甚遠，「只是選幾個議員在裡面扯淡」，對於區域整合一點幫助都沒有，她認為問題不大。

至於對於未來台灣參與中美洲統合體、或是中美洲銀行會不會有影響？宮國威認為，中美洲統合體跟議會並不同，統合體是共識決，有人反對就會否決；而銀行則是看股份的，台灣是中美洲銀行的第一大股東，不至於有影響。

黃奎博則說，退出中美洲議會對於參與統合體的影響相信還是有，但目前沒看到中共方面有進一步動作；然而對於中美洲銀行，雖然台灣有捐錢，但因有議會這件事，未來不排除銀行參與各方面集體決議。

他舉例，1986年亞洲開發銀行，當時台灣也是亞洲開發銀行的捐贈方之一，但亞洲開發銀行為了納入中華人民共和國，就將台灣矮化，將名稱改成「中國台北」，依照前例來看，雖然不至於被退出，但是否會被矮化，仍需小心。

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