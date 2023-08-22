食腦蟲案最終檢測結果出爐！56處檢體有「1件陽性」 無暴露風險
北部30多歲女性日前感染「食腦變形蟲」7天後死亡，發病前曾2度前往新北市某室內親水設施，相關單位緊急進行水質與環境檢測；疾管署今（22）日公布最終檢測結果，總計56件檢體，其中55件與親水設施相關之水體檢驗結果皆為陰性，其中1件地下室積水之檢驗結果為陽性，經調查該陽性水體應來自自然環境，而非親水設施用水，民眾無暴觸風險。
記者孫唯容／綜合報導
疾病管制署今日表示，針對北部某室內親水設施採檢之56件檢體所進行之福氏內格里阿米巴原蟲檢驗已全數完成，其中55件與親水設施相關之水體檢驗結果皆為陰性，1件地下室積水之檢驗結果為陽性。經調查該陽性水體應來自自然環境，而非親水設施用水，未與親水設施用水交流，民眾無暴觸風險；已建議該設施遵循「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」浴池、游泳池或戲水池等遊憩用水，每日至少測定4次水中酸鹼值與自由有效餘氯，並確保水中自由有效餘氯持續保持在1至3 mg/L之規定，始得開放使用。
疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡，人工水域維持水中自由有效餘氯在1 mg/L以上，即可有效抑制。
疾管署提醒，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https ://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。