中國禁台芒果輸入 莊瑞雄：介殼蟲成中國新型統戰工具
中國國台辦昨日宣布，海關從台灣輸入芒果截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，即日起暫停輸入。對此民進黨立委莊瑞雄今（22）日表示，只要選舉一到，中國干預大選招數紛紛出爐，上次說台灣香蕉、蓮霧有蟲，動不動就拿農產品開刀，「介殼蟲已經變成中國新型統戰工具」。
記者陳威叡／台北報導
莊瑞雄說，只要選舉一到，中國干預大選招數紛紛出爐，並揭露「中共干預台灣大選十部曲」，包括共機共艦擾台軍演、禁止台灣產品輸出、統派團體干擾選舉、補助親中人士機票、共諜組織滲透軍營、中國外交系統打壓、台辦操作台商抗議、裝神弄鬼協力滲透在野黨、錯假訊息亂全球騷擾友邦與蠻力介入台灣國會加入國際組織。
中國昨日宣布暫停台灣芒果輸入，莊瑞雄表示，中國片面禁止台灣水果輸入，近年來中國是非常大水果市場，2018年台灣輸出比例達23.2％、到去年佔12.9％，政府因應中國一貫不友善舉動做出市場分散，到今年外銷中國比例下降至9.1％。
關於芒果部分，莊瑞雄解釋，外銷到中國僅佔產量0.5%，台灣芒果輸出第一為日本，依序為韓國和香港，最後才是中國，但遺憾的是，介殼蟲已經變成中國新型統戰工具，這樣蠻橫手段無助兩岸和平，並提及2012年中國與菲律賓黃岩島主權爭議，中國則稱菲律賓香蕉、木瓜與鳳梨有蟲，只要中國政治爭議，就會挑農產品下手。呼籲大國要有一定的風範，動不動拿農產品開刀，實在非常蠻橫，對於兩岸關係穩定毫無助益。