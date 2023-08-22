新北首例登革熱！環保局清潔隊員赴雲林支援噴消 返北5天後確診
新北市首例登革熱現蹤！新北市衛生局指出，八里區一名30歲男性，在環保局擔任清潔隊員工，他在8月7日至9日前往雲林縣古坑鄉支援噴消工作，返北後，於8月14日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛等症狀，經醫療院所通報，8月20日檢驗確診，研判感染源為雲林縣。現已掌握接觸者共22人，目前皆無相關症狀，其中2人為同住家人，NS1快篩陰性，檢體送檢中；另20人為支援雲林縣古坑鄉噴消同行隊員，檢驗結果皆陰性。
記者林莞茜／綜合報導
新北市政府除針對個案疫情調查，並立即動員八里區公所加強全區環境孳清，針對該棟住戶及個案主要活動地戶外半徑200公尺進行化學防治噴消與孳清作業，另針對個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫調，同步健康監測379人，密切監測疫情發展。
衛生局局長陳潤秋呼籲八里區及鄰近所有醫療院所提高警覺，踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、關節痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷及通報，以利衛生單位及時採取後續防治措施。
另近期氣候多為午後降雨，雨後環境容易產生積水容器，適合病媒蚊生長，陳潤秋局長提醒民眾於每週「市民清潔日」，落實「巡、倒、清、刷」，主動清除居家內外積水容器，在外活動時應做好穿著淺色長袖長褲、裸露處塗抹經衛福部許可含DEET(敵避)之防蚊液等個人防蚊措施，才能有效防止感染登革熱。