MLB／所有人都愛大谷翔平　美媒：他拯救人氣衰退的棒球

亞運／中華男籃前往澳洲移訓備戰　曾文鼎特別點名林庭謙、阿巴西

▲林庭謙在瓊斯盃展現出大將之風，新生代中華隊將由他來領軍。（圖／籃協提供）
▲林庭謙在瓊斯盃展現出大將之風，新生代中華隊將由他來領軍。（圖／籃協提供）

記者路皓惟/台北報導

威廉瓊斯盃於上週末圓滿落幕，中華男籃接下來將前往澳洲展開為期兩週的集訓，本屆瓊斯盃中華藍陣中有不少表現出色的球員，陣中老大哥曾文鼎特別點名阿巴西與林庭謙，他表示，兩人在瓊斯盃證明自己的能力，也期許他們持續進步，無論是幫助中華隊，還是職籃生涯都能取得更好的表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華藍在瓊斯盃經過9天8戰，最終以7勝1敗戰績獲得亞軍，曾文鼎表示：「以第二名來看，成績算是不錯，但距離杭州亞運還有一大段路要走。」

亞運籃球項目，中華男籃和地主中國、黎巴嫩和蒙古分在同組，談到亞運的對手，曾文鼎說：「小組裡面有中國和黎巴嫩兩支在亞洲數一數二的國家，若想從小組賽出線，必須利用接下來的時間去改進，並且尋求突破。」

林庭謙與阿巴西在瓊斯盃的精彩表現，也獲得曾文鼎的讚揚，「兩位都是第一次在中華隊搭配，9天8戰遇到實力不差的外隊都表現很好，希望他們可以持續進步，他們也還年輕，極限不會只有這樣，期待他們繼續進步，不管是幫助中華隊，還是職業生涯都能有更好的表現。」

▲中華藍前鋒阿巴西在瓊斯盃展現進攻火力。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華藍前鋒阿巴西在瓊斯盃展現進攻火力。（圖／記者葉政勳攝）
經過瓊斯盃的洗禮，阿巴西收穫滿滿，也期許自己在亞運能夠為球隊做出更多的貢獻，「瓊斯盃讓球隊磨合的更好，後面比賽看得出來大家進步很多，團隊意識非常好，希望去亞運可以更好。」他也提到，自己需要加強得分手段，以及累積更多比賽的經驗。

本屆瓊斯盃主控陳盈駿因傷缺陣，林庭謙頂替控衛，他在場上的才華和鋒芒完全藏不住，更獲得最佳後衛的肯定，他表示：「很感謝桑哥（總教練桑茂森）給我機會，給我很多時間在這個角色上去幫助球隊，希望藉由這次比賽，往後繼續提升控球後衛這方面的能力。」

至於杭州亞運的目標，就是幫助球隊贏球，林庭謙表示：「希望是小組賽每一場都能迎下來，並藉由之後澳洲的移地訓練，繼續培養默契和修正細節，幫助球隊在亞運取得好成績。」

▲中華藍39歲「大房東」曾文鼎。（中華籃協提供）
▲中華藍39歲「大房東」曾文鼎。（中華籃協提供）

瓊斯盃／9天8戰密集賽程劉錚直喊累　林庭謙打控球狂吸經驗

瓊斯盃／陳盈駿打亞運沒問題　中華藍3人入選最佳5人

橘爸唬籃／林庭謙+阿巴西=後場解答？新生代中華隊身體素質太爆炸

新生代中華男籃掌舵者！林庭謙生涯回顧　轉型一號仍藏不住其鋒芒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀