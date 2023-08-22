亞運／中華男籃前往澳洲移訓備戰　曾文鼎特別點名林庭謙、阿巴西

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亞運籃球項目，中華男籃和地主中國、黎巴嫩和蒙古分在同組，談到亞運的對手，曾文鼎說：「小組裡面有中國和黎巴嫩兩支在亞洲數一數二的國家，若想從小組賽出線，必須利用接下來的時間去改進，並且尋求突破。」
林庭謙與阿巴西在瓊斯盃的精彩表現，也獲得曾文鼎的讚揚，「兩位都是第一次在中華隊搭配，9天8戰遇到實力不差的外隊都表現很好，希望他們可以持續進步，他們也還年輕，極限不會只有這樣，期待他們繼續進步，不管是幫助中華隊，還是職業生涯都能有更好的表現。」
經過瓊斯盃的洗禮，阿巴西收穫滿滿，也期許自己在亞運能夠為球隊做出更多的貢獻，「瓊斯盃讓球隊磨合的更好，後面比賽看得出來大家進步很多，團隊意識非常好，希望去亞運可以更好。」他也提到，自己需要加強得分手段，以及累積更多比賽的經驗。
本屆瓊斯盃主控陳盈駿因傷缺陣，林庭謙頂替控衛，他在場上的才華和鋒芒完全藏不住，更獲得最佳後衛的肯定，他表示：「很感謝桑哥（總教練桑茂森）給我機會，給我很多時間在這個角色上去幫助球隊，希望藉由這次比賽，往後繼續提升控球後衛這方面的能力。」
至於杭州亞運的目標，就是幫助球隊贏球，林庭謙表示：「希望是小組賽每一場都能迎下來，並藉由之後澳洲的移地訓練，繼續培養默契和修正細節，幫助球隊在亞運取得好成績。」