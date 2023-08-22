七夕起飛！長榮航「波音787-10」首航松山羽田　年底前再交機2架

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孫嘉明說明，波音787機型大量採用碳纖維等複合材質，可大幅降低機身重量，並提升燃油效率與航程能力，可減少約2成的燃油消耗與溫室氣體排放，機艙環境採用新型空氣淨化系統，可以過濾氣體分子，有效去除空氣中的異味與有害微粒，由於機身採用了抗腐蝕的複合材質，讓客艙濕度可提高3至4倍，同時將艙壓控制在海拔6000呎，有助於減輕暈機等不適症狀。
孫嘉明也提到，波音787機型以電子液晶式窗舷窗取代傳統遮陽板，大面積舷窗較A330增加8成，讓旅客依照喜好調整窗戶明暗，控制窗外射入眩光並維持透明，喜愛看窗外的旅客也可享受更好的視野。
為了展示波音787特色， 孫嘉明以「陽光、空氣、水」解釋，陽光代表更大的舷窗，空氣則象徵更舒適的艙壓，水傳達更保濕的客艙，同時搭配七夕情人節「愛」的主軸，告訴旅客飛行大幅縮短距離與時間，讓親友相聚更容易。
民航局局長林國顯表示，很高興能在七夕迎接787-10到來，台北松山機場是非常小、但迷人的機場，交通方便有公車、捷運、計程車，787-10進駐代表新時代來臨，松山機場因宵禁成運量天花板，不過787-10乘載能力更好，讓松山機場能物盡其用，今日恭喜長榮航空787-10正式首航。
為了持續朝2050淨零碳排放目標邁進，繼今年5月使用永續航空燃油（SAF）飛渡一架波音787新機回台，長榮航空宣布，明（23）日波音787-10執飛BR189羽田-松山航班將再次添加SAF。
長榮航空進一步指出，此次透過油商與其代理商共同合作添加4成SAF，成為國籍航空中添加比例最高的航班，並首度執行於載客作業，預計可減少1萬4435公斤碳排放量。
長榮航空自2018年陸續引進波音787客機，成為公司主力機隊之一，波音787-10客艙設有34個皇璽桂冠艙，採用1-2-1座位配置，由BMW集團旗下Designwoks團隊設計，每個座位均可獨立進出，經濟艙則配置308個座位，由知名設計公司Teague負責內裝規劃，採用德國著名賽車椅製造廠商RECARO的座椅產品，營造高雅、精緻客艙美學。
長榮航空波音787機隊目前共有13架，包含4架波音787-9以及9架波音787-10，今年底前將再交付2架波音787-10，2024年至2027年則會交付9架波音787-9及2架波音787-10，屆時波音787機隊數將達26架。