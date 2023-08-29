農曆７月鬼門開交通意外多　選對保險遠離破財之災

台灣許多大學生都習慣以機車代步，大學生騎車上下學雖然方便，但做家長的更擔心騎車上路，可能發生突如其來的意外，像是在山上校區就讀大學的王姓同學，回憶起去年農曆七月騎車下山時，卻在每天必經過彎處不慎打滑，手腳嚴重挫傷甚至骨折，還波及對向的瑪莎拉蒂名車，這真的是「目屎那滴」了，醫療費不說，光是超跑的維修金額，對一個學生來說，根本就是天方夜譚的數字。
幸好買新車時，王姓同學的媽媽堅持除了政府規定的強制險之外，也加保了「駕駛人傷害險」、「第三人責任險」跟「超額險」，當意外發生時，有種瞬間從地獄回到的天堂的感覺，減輕家庭很多負擔。
難怪很多網友都說路上看到貨車、聯結車閃遠一點是保命，看到超跑閃遠一點，是救自己荷包一命，不少網友也提醒，趕快保「超跑險」，也就是「超額責任險」。舉例來說，若有投保超額責任險保額1,000萬，發生交通事故時，對方超跑駕駛要求維修、醫藥費共 1,200 萬，但強制險沒有財損賠償，僅有每人體傷理賠 20 萬上限，再加上第三人責任險財損理賠 50 萬、體傷300 萬，剩下的 830 萬差額(830 萬=1200萬-20萬-50萬-300萬)，因為在超額責任險保額1,000萬額度內，因此可以獲得理賠。
超額險賠償的對象，除了對方駕駛，對方車上的乘客，就連自己車上的乘客，甚至是失控撞上路邊的房子、商店，也都在保障範圍內。不過得留意，超額險無法單獨買，須先投保第三人責任險，才可以加保。
專家呼籲，年輕人上路前除了事先投保駕駛人傷害險、第三人責任險，可另外加購超額險，讓保障更全面。現在國泰產險提供的線上投保方式，更貼近年輕族群需求，不用臨櫃買保險，可以即刻在網路上快速試算想要的保障內容後直接投保。為了鼓勵線上投保，國泰產險推出特別優惠，投保任意險保費享87折、投保強制險+任意險還可抽萬元好禮，划算便利又安全。
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