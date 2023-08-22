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連續38年國慶接待 世客博「禮賓大使」超強經驗曝光

▲銘傳禮賓大使自民國72年起，陸續接下多項國際性重要活動接待經驗，各項大型活動以及連續38年國慶接待經驗，也成為開幕典禮現場最吸睛的焦點。（圖／桃園市政府提供）
▲銘傳禮賓大使自民國72年起，陸續接下多項國際性重要活動接待經驗，各項大型活動以及連續38年國慶接待經驗，也成為開幕典禮現場最吸睛的焦點。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

「2023世界客家博覽會」不僅吸引大批國內各地民眾前來參觀，也有許多從國外遠道而來的貴賓，此次桃園市政府與銘傳大學合作，由銘傳大學禮賓大使團擔任禮賓服務，接待國內外貴賓。他們自民國72年起，陸續接下多項國際性重要活動接待經驗，如中華民國中樞暨各界慶祝國慶大會接待工作、總統文化獎頒獎典禮、總統盃黑克松頒獎典禮等，累積各項大型活動以及連續38年國慶接待經驗，這次世客博他們展現最美好的形象，也成為開幕典禮現場最吸睛的焦點。

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在世客博重要的典禮上，銘傳大學禮賓大使皆會穿著有客家元素設計的服裝，親切接待貴賓，儀態大方優雅，臉上總是帶著微笑，合宜的專業接待也讓貴賓留下深刻的印象。為了這次世客博的接待重任，他們還學了問候與歡迎的客家話，希望能為全球首次以客家文化為主題的「世界客家博覽會」獻上最好的服務。

這群穿著客家風服裝的禮賓大使，雖然是大學社團的成員，但每年10月都會經由自願報名的方式，定期遴選男、女同學各30人，成為當屆大使團員。而要成為禮賓大使團員必須先經過初試，基本條件要具備體格健美、穩重端莊、儀態大方、反應機智、英語能力及擁有才藝等；再經過密集課程訓練與嚴謹的複試考核驗收，才能成為素質優異的禮賓大使團成員。

透過學長學姊制的經驗傳承，每年不斷設計多元化的訓練課程與模擬演習及訓練，讓每一位團員傳承過去的經驗、強化自身的素質，具備更堅強的實力面對各種挑戰。他們自民國72年起，陸續接下多項國際性重要活動接待經驗，如中華民國中樞暨各界慶祝國慶大會接待工作、總統文化獎頒獎典禮、總統盃黑克松頒獎典禮等，累積各項大型活動以及連續38年國慶接待經驗，加上陣容堅強的楊瑞蓮處長、丁翠苓主任、何采容老師、葉聰嬌老師的細心指導，這次扛起2023桃園世界客家博覽會接待貴賓的重責大任。

此次禮賓大使所穿著的客家風服裝，由實踐大學高雄校區服飾設計與經營學系劉美蓮老師與團隊設計執行完成，首先在布料上是以桃園埤塘文化元素設計出數位印花，因為桃園是臺灣客家人口最多的城市，且素有「千塘之鄉」的美名，境內星羅棋布的埤塘，曾扮演水利灌溉及儲水的重要角色，埤塘之美，如齊柏林曾說：「好像水晶在發光」，因此以桃園埤塘文化元素設計數位印花，作為禮賓人員服裝特色。

▲銘傳禮賓大使這次擔任世客博接待重任，穿著的是具有客家特色的服裝。（圖／桃園市政府提供）
▲銘傳禮賓大使這次擔任世客博接待重任，穿著的是具有客家特色的服裝。（圖／桃園市政府提供）
銘傳禮賓大使表示，這次成為世界客家博覽會貴賓接待的一份子，除感到非常榮幸外，也更加充分練習，希望讓國內外貴賓享有高品質的接待服務；他們並期待透過世客博創新的展覽與演出，可以讓更多人看見客家文化的傳統與創新，同時也誠摯歡迎所有來自桃園、各縣市及海內外的朋友，踴躍前來體驗客家文化的多元豐富內涵。

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