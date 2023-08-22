共軍093潛艦曾逼近釣魚台 日首相官邸一度成立危機處理中心應對
網傳一艘共軍093「商級」核動力潛艦在台灣海峽發生嚴重事故。不過，我國國防部今（22）日表示，目前沒有其他官方說法證實這類的訊息。093潛艦是中國新一代核子動力潛艦，主要搭載反艦飛彈反制航空母艦戰鬥群與敵方核動力攻擊潛艦，目前解放軍海軍已服役9艘，成為美國西太平洋第7艦隊的一大安全威脅。
記者呂炯昌／台北報導
中國於1980年代開始有研製093級核動力潛艦構想，直到1988年核反應爐技術有突破進展，並於1990年代開始研製，起初飽受噪音分貝數太高困擾，直到1990年代中期找來俄羅斯專家協助才有所改進，在1990年代後期獲得改善，第一艘於2001年下水，目前已9艘服役，2艘下水舾裝中。093潛艦北約代號「商級」核動力潛艦。
儘管受到俄羅斯協助，但093潛艦外型受到俄羅斯影響不大，採用圍殼舵、錐尾、單軸單槳、尾十字舵布局；聲納除艦艏聲納外，艦身兩側各裝有3組艦身被動聲納。可從533公厘於魚雷管發射水雷、魚雷、鷹擊83反艦飛彈等武器。
西方國家推測093潛艦的水下噪音約105至110分貝，093型潛艇性能相當於美國海軍洛杉磯級（Los Angeles-class）第1批次（Flight I）和第二批次潛艇。
093潛艦最新型號093G型潛艦提高機動性、減少噪音，艦身加長搭載垂直飛彈發射系統、可發射次音速飛行的鷹擊18反艦飛彈，最大射程可達656公里，以及長劍10型對陸攻擊巡弋飛彈。2018年1月11日，1艘093商級核潛艦駛近釣魚台周邊海域，日本首相官邸甚至成立危機處理中心應對。