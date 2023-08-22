富邦啦啦隊七夕情人節現身！丹丹一聽「嫩版狄鶯」尬笑：我的榮幸
富邦啦啦隊人氣成員丹丹、蓁蓁、奶昔今（22）日現身飛利浦新品發表會。由於今天是七夕情人節，外型甜美的3人就各自分享另一半的理想條件，結果富邦悍將明星外野手林哲瑄獲得高票。不過，被問到私下有沒有與近日捲入官司風波的球員劉俊豪聯繫，3人則是相當有默契，僅回應「都是遠遠地看他們打球，為他們跳舞加油。」
記者詹鎰睿/台北報導
丹丹、蓁蓁、奶昔今日下午現身電器新品發表會，一看到現場超大螢幕就很心動，很想要搬回去享受。好笑的是，3位女神都被球迷說有明星臉，蓁蓁就透露自己最常被說像「楊冪」、「安心亞」；奶昔則是被封為「富邦IU」讓她相當害羞，而丹丹在得知自己被封「嫩版狄鶯」後則尷尬笑說：「我很榮幸！」但還是希望大家能記住她在球場上認真的表情。
被問到今天七夕情人節會怎麼過，3人相當有默契，都說跟工作一起度過。但被問到理想條件，奶昔表示，自己比較宅，比較希望另一半是能在家陪他看電視的類型，又帶點成熟穩重的個性；丹丹則是要以幽默感、孝順為主，結果蓁蓁毫不客氣直接點名彭于晏。
如果要挑隊上的球員？蓁蓁和奶昔就點名中外野手林哲瑄，是她們最理想的對象。但被問到關於劉俊豪的第一印象，3位女神均高EQ的回應，「我們都是在球場，就遠遠看著他們打球，為她們跳舞加油這樣。」