家賊難防！為創業領10萬卻有59張假鈔 真相竟是「枕邊人調包」
台北一名男子，在今年五月初準備創業開店，為了準備給廠商的工程款，預先從合作金庫提領10萬元現金，豈料等到月底交付時，卻驚覺100張千元鈔票之中竟夾帶「59張玩具假鈔」，男子懷疑是行員監守自盜，詐騙存戶款項，憤而向警方報案求助，不過經由警方深入追查後，發現假鈔上有同居曹姓女友的指紋，其購物紀錄也曾購買過玩具鈔，最終曹女才坦承「想購買名牌包包」，又不敢向男友開口，才竊取枕邊人現金。
記者孫唯容／綜合報導
文山區警方表示，今年5月28日接獲報案，被害人指出自己到合庫景美分行提領10萬元現金，將前交付工程款給廠商時，赫然發現其中混入59張印有「玩具銀行」的道具鈔票，該批玩具假鈔除了印刷紙質並印上「玩具」外，與真鈔差異不大，初看之下不易分辨。
警方深入調查後發現，根據銀行監視器影像，發現銀行員發鈔經過驗鈔機，且出鈔動做並無異常，6名該行庫臨櫃女行員的指紋也未與玩具假鈔相符合，反而發現有被害人曹姓女友的指紋。
警方說明，面對警方詢問，曹女第一時間表示因為同居關係，自己有可能會碰到玩具假鈔，但警方在暗中調查曹女網購紀錄，發現她曾在蝦皮拍賣購買100張道具鈔票，透過業者給予的鈔票編號「QQ454454YY」對比該批59張玩具假鈔，發現與被害人遭替換的道具鈔相符。
警方在8月13日持搜索票，前往曹女住處搜索並將其逮捕歸案，她才坦承犯案，並表示因為自己想購買名牌包包，但不敢開口向男友說，後續因為被害人還投訴媒體，事情鬧大也讓曹女不敢承認犯案，最終警訊後依竊盜罪嫌將曹女移送台北地檢署偵辦。