毛毛的！最美交流道4年魂斷7命 高工局將施作圍籬防護網阻闖入
匝道線形優美、曾獲選「公路八景」之首的國道6號國姓交流道，是南投縣著名觀光景點，近4年卻發生7起民眾自高架橋輕生墜落事件。立委馬文君召集高公局現場會勘，強烈要求正視此事的嚴重性，高公局表示將在高架路段作施作圍籬、防護網，提高進入該路段的困難度，避免模仿效應產生。
記者顏幸如／南投報導
國道6號又稱「水沙連高速公路」，是融合環境、生態、景觀及符合交通需求的永續發展公路，沿途風景優美，2009年通車的國姓交流道位於國道6號17K處、九九峰與烏溪間，高架橋墩柱高度逾50公尺，最高的橋墩更達68.1公尺，相當於23層樓高，是臺灣最高的交流道橋墩群，曾獲選「高快速公路八景」之首。
昨日凌晨1時許，國姓交流道高架橋段傳出男子墜落身亡事件，這已是近4年的第7起輕生案，令當地民眾不安。為避免憾事再發生，立委馬文君今（22）日上午召集高公局中區養護工程分局長呂文玉、國姓鄉長邱美玲於事發點會勘，強烈要求高公局施作圍籬、防護網等預防性措施。
高公局早已採取國姓交流道高架路段加裝監控器系統、路肩畫設槽化線禁止臨時停車、協請國道警察加強巡邏等預防措施。馬文君認為顯然沒有達到防護成效，她表示在全國高速公路段，都能看到隔音牆、防護網等設施，不僅美觀且與原有高速公路路面無違和感，也能達到維護安全，避免行車民眾丟棄垃圾的機會。
高公局會勘了解現場狀況時也作出結論，願意在國姓交流道高架路段施作圍籬、防護網等防護措施，讓有輕生念頭的民眾，因進入該路段的困難度大增而打消念頭，避免模仿效應產生。
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