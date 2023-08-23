網傳共軍093型核潛艦在台海爆炸　國防部：目前無消息證實

今日我最嫩／伸展台、主播台到質詢台　鍾沛君成功抗癌迎接新人生

▲鍾沛君幼時大快朵頤吃飯的可愛畫面。（圖／鍾沛君提供）
▲鍾沛君幼時大快朵頤吃飯的可愛畫面。（圖／鍾沛君提供）

記者翁子竣／台北報導

▲（圖／翻攝鍾沛君臉書）
▲鍾沛君原是模特兒出生，外表亮麗、身材姣好的她，時常不吝嗇在臉書上分享美照，盡顯健康體態。（圖／翻攝鍾沛君臉書）
台北市議員鍾沛君身材高挑、外型亮麗，曾為伊林模特兒經紀公司簽約模特兒與新聞台主播，加入國民黨後更曾擔任文傳員副主委及發言人等重要黨職。鍾沛君在2018年大安、文山議員選舉中，初試啼聲取得1萬9116票當選，更在2022年再奪1萬5074票順利連任，可謂藍營新生代代表人物之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鍾沛君今年38歲出生台北市，畢業於台北市立第一女子高級中學、國立暨南國際大學公共行政與政策學系，父親鍾則良曾任台北市政府民政局局長、國民黨台北市黨部主委。

鍾沛君由於外型亮麗，身高將近180公分的他，擁有一雙傲人長腿。鍾沛君在大學三年級時，與伊林模特兒公司簽約當了5年模特兒，甚至曾參與知名歌手林俊傑歌曲《熟能生巧》的MV拍攝，並且擔任系上的系學會會長，默默替未來從政之路埋下種子。

不過，看似人生一帆風順的她，卻不如外界所想般光鮮亮麗。鍾沛君在大學畢業後，隨即到前台北市議員陳孋輝辦公室擔任助理職務，但就在這段期間，她的媽媽罹患肺腺癌，最終不幸離世。

▲（圖／翻攝鍾沛君臉書）
▲鍾沛君一家三口手捧著蛋糕合影，父親端著蛋糕底盤，母親則握著鍾沛君的手切蛋糕，顯現一家人溫暖親情。（圖／翻攝鍾沛君臉書）
令人更心疼的是，鍾沛君2018年從電視台主播轉換跑道，披上藍袍從政並當選台北市議員；鍾沛君2021年時卻自曝，健檢時發現右肺異常，並確診肺腺癌零期。所幸發現時間較早，鍾也即時前往台北榮總進行手術，才成功避免疾病繼續找上門。

由於家族病史，加上自身也曾罹癌，以及2018年離婚等緣故，讓鍾沛君對人生更有體悟，相當重視與家人間的相處。從鍾沛君在社群平台發文可看出，她對於女兒、父親等親人感情至深。

2021年父親節當天，鍾沛君在臉書發文說：「父親節，對我來說也是母親節」、「謝謝爸爸在媽媽離開後的每一天，父代母職」。自2018年後每年的父親節，鍾沛君都會發文分享她跟父親間的相處點滴，有幽默、溫暖甚至平凡的時刻，字句間都是滿滿的真情。

▲（圖／翻攝鍾沛君臉書）
▲鍾沛君今年8月8日在臉書發文，分享幼時跟父親互動照，鍾打趣稱：「原來我爸年輕時都這樣練核心肌力。」（圖／翻攝鍾沛君臉書）

今日我最嫩／「國會李英愛」戴瑋姍從政5年　蛻變成「打侯大將」

今日我最嫩／早餐店女孩蛻變成空戰天后　徐巧芯敢戰殺出一條血路

今日我最嫩／卓冠廷28歲當台中新聞局長　一本書讓他棄工程師之路

遭邱毅痛罵「不要臉、禽獸不如」！鍾沛君反擊：講一次告一次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀