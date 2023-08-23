今日我最嫩／伸展台、主播台到質詢台　鍾沛君成功抗癌迎接新人生

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鍾沛君由於外型亮麗，身高將近180公分的他，擁有一雙傲人長腿。鍾沛君在大學三年級時，與伊林模特兒公司簽約當了5年模特兒，甚至曾參與知名歌手林俊傑歌曲《熟能生巧》的MV拍攝，並且擔任系上的系學會會長，默默替未來從政之路埋下種子。
不過，看似人生一帆風順的她，卻不如外界所想般光鮮亮麗。鍾沛君在大學畢業後，隨即到前台北市議員陳孋輝辦公室擔任助理職務，但就在這段期間，她的媽媽罹患肺腺癌，最終不幸離世。
令人更心疼的是，鍾沛君2018年從電視台主播轉換跑道，披上藍袍從政並當選台北市議員；鍾沛君2021年時卻自曝，健檢時發現右肺異常，並確診肺腺癌零期。所幸發現時間較早，鍾也即時前往台北榮總進行手術，才成功避免疾病繼續找上門。
由於家族病史，加上自身也曾罹癌，以及2018年離婚等緣故，讓鍾沛君對人生更有體悟，相當重視與家人間的相處。從鍾沛君在社群平台發文可看出，她對於女兒、父親等親人感情至深。
2021年父親節當天，鍾沛君在臉書發文說：「父親節，對我來說也是母親節」、「謝謝爸爸在媽媽離開後的每一天，父代母職」。自2018年後每年的父親節，鍾沛君都會發文分享她跟父親間的相處點滴，有幽默、溫暖甚至平凡的時刻，字句間都是滿滿的真情。