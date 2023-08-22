金門拚場！郭台銘成立和平倡議基金會　侯友宜設兩岸經貿示範區

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金門與泉州通水已經5年，鄉親不再受缺水之苦，著眼金門長遠的經濟發展，與回應民生需求，侯友宜承諾，會在國安無虞情況下，積極與對岸協商，推動連接金門與廈門的電力工程，與天然氣管線。
同時，侯友宜說，也會透過協商，讓金門與對岸指定地區，進一步鬆綁人貨進出的限制，並逐步擴展到租稅減免優惠，打造更便利的經商環境；讓金門成為兩岸客貨樞紐，並且擴增港口設施與容量，讓航班更穩定、班次更密集，也提升船班噸位，擴充人貨往來數量。
侯友宜表示，金門有全球獨特的戰地史蹟與景點，除了以戰地觀光作為特色，以閩南建築聚落，結合戰地文化，打造金門影視文化城；並推動小金門的永續生態觀光旅遊，進軍聯合國SDGs永續發展示範區；也將通盤檢討中央與地方現行的法令限制，鬆綁法規，突顯戰地風光。
另外，金門鄉親常因為急重症必須後送台灣醫療，侯友宜表示，台灣有非常高水準的醫療技術和醫護人力，應該要善用人力和醫療投資，打造「金門醫療專區」，優先推動「急重症相關醫療設施」，並著眼對岸旅客往來金門的便利性，結合觀光，發展健檢、醫美、生技等醫療產業，延長旅客在金門停留，也就是消費天數。
對於金門居民相當重視的「金廈和平大橋」，侯友宜也呼籲，會在國安無虞前提下，支持金門推動公投，如果多數居民支持，則將儘速與對岸協商，啟動評估金廈和平大橋工程的條件與可行性。
侯友宜也說，金門在兩岸關係的發展上，有相當獨特的定位，未來會讓金門大學，恢復招收陸生就讀，擴大陸生研修及交換等交流，並讓金大，成為兩岸和平研究、人才培訓重鎮，吸引兩岸新創企業進駐，形成新創生態圈。
而有鑑於大批金門鄉親旅居東南亞，將評估金門機場擴建，辦理與東南亞國家間的不定期包機直航，吸引金門僑民回鄉投資與文化傳承，強化與東南亞金門鄉親的連結，進而吸引國際觀光客來金門旅遊。