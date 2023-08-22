展現柬埔寨舞蹈之美　台柬藝術合作、深入交流50天

繼疫情期間以實驗方式由柬埔寨法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）與擅長攝影紀錄的柬式符號Symbodia 及台灣舞者們進行為期長達半年的「一米陽光」台柬線上肢體交流計畫後，隨著實體交流啟動，與上述計畫雙邊舞者重啟下一個階段的台柬舞蹈交流。 我是廣告 請繼續往下閱讀 不同於以往，這次法爾藝術學院的舞者們與台灣InTW舞影工作室舞者們在柬埔寨執行長達50天深入交流，舉凡柬埔寨傳統舞蹈學習、當代即興創作交流以及透過網絡深入採訪專業藝文工作者等。不僅在由法爾藝術學院於六月中旬辦理的S’art Urban Art Festival 帶來室內及戶外兩場「日常符號」新作的精彩演出，為東南亞傳統舞蹈結合當代舞開啟新脈絡，法爾共同創辦人Det KHUON在觀看後分享：「兩場演出都看到用心之處，也看到舞者們的成長，期待跟團隊討論後續舞作的發展規劃構想」。InTW舞影工作室舞者們也在返台後於近日分別在桃園「東南亞藝文圖書之SEAMi望見書間」、以及台北「MCH湄公河文化中心」辦理兩場工作坊，將所見所學帶回台灣再次交流。其中一位工作坊參與者是來自越南且在台灣讀書，會後分享先前有機會學習泰國的倥舞，這次在工作坊學習柬埔寨的仙女舞也讓她體會到不同的文化之美，很開心能在台灣參與，同時體驗穿柬埔寨傳統服裝跳上一段工作坊所學，整個課程收穫滿滿。▲ 表演團隊在柬埔寨的演出現場。（圖／法爾藝術學院提供）台灣大缺工引發東南亞關注 外媒：台灣成越南「機會之島」擁百萬粉絲網紅在菲律賓失蹤 疑被中國閨蜜賣掉、人間蒸發四個月洗錢235億！富豪犯罪主謀超高調 住新加坡19億豪宅、買名車代步泰國前總理么女向選民道歉 稱「背叛」乃情勢所逼、迎塔克辛回國