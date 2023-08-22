陳隨意爆婚變淨身出戶！鬆口談夫妻狀況 「她把我當外人」
「黃金歲月青春99演唱會」將在12月2日台中登場，金佩姍、小百合周玥綺、陳隨意、吳申梅與郭忠祐等歌手，於今（22）日齊聚現身記者會，陳隨意先前被爆出婚變，今天受訪時趕緊澄清：「我沒有淨身出戶啦！」還透露家裡的財務都是太太在管，因此開玩笑的說：「她把我當外人。」
記者吳雨婕/綜合報導
針對先前與太太謝宜君的婚變傳聞，陳隨意澄清：「我沒有淨身出戶啦！我接了2個主持節目，所以我太太可能覺得我還有賺錢功能。」今天剛好七夕，他透露太太會自己去買禮物，而且其實錢都給老婆管，至今皮包裡都會維持5000元，「每一天太太都會看錢包，用多少補多少。」
陳隨意透露一次朋友約一起投資，因此回去問謝宜君「（總資產）有多少錢」，沒想到謝宜君回：「你問那麼多幹嘛？」甚至有一次夫妻倆要去新加坡出差，他發現老婆跟女兒竊竊私語，一問之下才發現，竟是跟女兒交代存摺跟密碼，被問到是不是被謝宜君當外人？陳隨意笑說：「我把她當內人，她把我當外人吧。」
此外，以歌曲〈一代女皇〉走紅的64歲資深女星金佩姍，談到近況，都是在照顧高齡86歲的媽媽，還提到最近瘦身成功，已經瘦了10公斤，現在只有49公斤。被問到七夕怎麼度過，金佩姍表示：「我老公在大陸都沒有回來，可以說是3年沒老公，老公這幾天才回來，他回來我反而不適應欸，躺在床上都是蓋棉被純聊天，或是看電視。」不過老公有發現她瘦了，不忘稱讚：「老婆你變漂亮了！」