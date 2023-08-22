全家霜淇淋古娃娃聯名回歸？9月新口味疑曝光 1招隱藏吃法秒升級
今（22）日七夕情人節，全家霜淇淋單日限定推出買1送1限定，不限定口味、支付方式，本月15週年限定款「莓果口味」也即將邁入尾聲，接檔口味也引發網友討論，而近期古娃娃突在IG放出試吃全家新口味霜淇淋的照片，並寫下「9月霜淇淋 等我（應該看不出是什麼口味）」，讓粉絲瘋猜古娃娃聯名款霜淇淋即將回歸。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（22）日七夕情人節限定優惠，全家霜淇淋買1送1單日快閃限定優惠，除了不限口味隨你搭外，還不限支付方式。目前15週年限定綜合莓果口味進入尾聲，想要品嘗的可千萬別錯過這次的買1送1優惠。
而網友也趁此討論下波接檔的全家霜淇淋新口味，除了有網友爆料的「荔枝美人茶」口味外。近期，古娃娃突在IG曬出全家霜淇淋新口味的試吃照片，並且寫下「9月霜淇淋 等我（應該看不出是什麼口味）」，牛奶灰的霜淇淋顏色，也讓眾人瘋猜是「燕麥相關口味」。
實際上，全家去年就曾與古娃娃聯名推出4款全新口味，分為有玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖，這一次是否為是舊口味回歸，或是新聯名款開賣，也成為粉絲關注的焦點。對此，《NOWnews》記者實際求證業者，官方沒有給出正面回應，僅神秘喊話消費者可以期待一下。
除了新口味外，全家霜淇淋隱藏吃法也先曝光，明（23）日至9月4日前，購買Fami!ce霜淇淋不限口味，即可免費獲贈一片台南金鑽鳳梨果乾（限量40萬片），無論是單獨享用或是搭配霜淇淋的甜蜜口感，都能感受到南台灣的夏季好滋味。
7-11則是緊接著七夕情人節檔期後，門市自8月23日開跑至9月5日的會員單筆購，只要消費／繳費／EC寄取，當筆報會員手機號碼，即可享中杯熱蜂蜜美式（原價60元／杯）、大杯冰蜂蜜美式（原價70元／杯）買1送1優惠；中杯熱蜂蜜拿鐵（原價70元／杯）、大杯冰蜂蜜拿鐵（原價80元／杯）買2送1優惠。