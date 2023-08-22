林志玲不退休了！抱小孩宣布喜訊 她甜喊：姊姊我還是會陪伴大家
志玲姊姊與姊夫AKIRA結婚育子後，生活的重心專注在照顧家庭上面，儘管已鮮少出現在幕前，林志玲還是沒有忘記每年都會發行的「慈善年曆」，前些時候，志玲姊姊就已經破題告訴大家：「專注家庭很重要，但姊姊我還是會一直陪伴大家唷！我們要一起熱情工作、熱愛生活好嗎？」透露沒有要規劃退休。
記者黃雅琪/綜合報導
志玲姊姊2024慈善年曆的主題「熱情工作．熱愛生活」，切合我們在經歷前幾年居家自主防疫、減少社交接觸的日子，終於迎來回歸正常的生活與工作模式，更讓人深刻體會「活在當下」的意義，就是珍惜再珍惜！成為一位母親後，志玲姊姊更深刻感受到，原來所謂的愛與付出，永遠可以比自己想像的多更多，在公益的這條路上，我們每一個人都可以盡自己的一份力量，去幫助社會角落中更需要幫助的弱勢朋友。
志玲姊姊每年不斷透過義賣慈善年曆，為發展遲緩兒童與偏鄉地區的學生，募集更多學習及醫療資源，希望這些成績可以獲得共鳴，讓社會上更多人願意一起守護孩子們的未來，每一份心力都是感謝。2024志玲姊姊慈善年曆，將於8月23日上午11點起，在momo購物網及7-ELEVEN超商ibon開始預購，不同通路限量贈品，送完為止！