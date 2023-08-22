2023年台北市經貿拓銷計畫持續前進馬來西亞 搶攻新商機
於上個(7)月成功在泰國臺灣形象展展出後，臺北市政府產業發展局持續率領北市企業拓銷新南向市場，將參展外貿協會在8月24日到8月26日於馬來西亞吉隆坡展出的「馬來西亞臺灣形象展」，10 家北市企業將以「臺北主題館」展出優勢產業與城市形象。承襲今(2023)年7月泰國展出的經驗，此次馬來西亞形象展將規劃參展企業一對一與國際買主的媒合洽談及參展商發表會，提供參展企業多元的商業媒合機會！
記者倪浩軒/綜合報導
因應馬來西亞政策商機與消費趨勢，馬來西亞政府制定「國家工業4.0政策」，積極提倡企業轉型數位化及智慧化，故著重在企業發展數位轉型、綠色環保和高科技產業。另從今(2023)年1月到7月臺灣出口到馬來西亞的總出口額已超過82億美金，臺灣自馬來西亞進口額也超過56億美金；馬來西亞投資貿易暨工業部劉鎮東副部長也在受訪時表示未來會更重視多元生產及穩定供應鏈等，以優質人才雲集、語言能力優勢及供應鏈重組提供更多元的國際商機及優質的投資環境。為呼應馬來西亞經濟發展趨勢，此次徵集了包含獲得台北市亮點企業/研發卓越獎的滿拓科技股份有限公司、擁有萊茵認證的東方佳聯生物科技有限公司，與設計100%天然蒲草吸管的玩艸植造股份有限公司等各領域之臺北市亮點產業一同展示臺北市多元城市樣貌。
此次北市府在展覽中建置「臺北主題館」，以「科技臺北、文化臺北、永續臺北」三大領域展出，並規劃Taipei Talk’s定時活動與專館導覽服務，完整呈現臺北市城市形象與參展企業亮點。另外為協助企業拓銷，也安排了參展的北市企業與國際與泰國當地買主進行一對一媒合洽談會，不僅能與國外買主進行交流媒合，北市府也積極協助在地企業拓銷新南向市場之潛在商機。
「臺北市經貿拓銷計畫」自2020年開辦已邁入第四年，截至今年已服務300多家北市企業與上千家海外買主洽談，共創造約69.25億新台幣商機，獲企業持續肯定與好評。今年不僅是在疫後恢復實體拓銷，北市府更是展現為協助臺北市企業拓銷新南向龐大商機的用心。
如有疑問歡迎洽詢本案執行單位財團法人中華民國對外貿易發展協會，聯絡窗口(02)27255200蕭小姐(#1821)。更多「2023臺北市經貿拓銷計畫」的相關活動訊息，請密切鎖定北市產業局官網及「北市府產業發展局─創業台北StartUp Taipei」FB粉絲專頁。