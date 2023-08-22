宏碁美國上半年商用筆電市占前三 德國Q2電競電腦也告捷！
根據研究機構Circana最新資料顯示，宏碁商用筆電自今（2022）年2月起已連續6個月排名美國前三大，上半年也以市占率17%保持市場佳績。除此之外，7月單月亦表現不俗，不僅以近2成的市佔率坐穩排名，年成長率更以11%高於業界（均值負26%）。在電競電腦部分，宏碁於德國第二季的電競電腦市占位居第一。宏碁今（22）日股價偏弱、開高走低，終場跌0.35元，收在37.6元，跌幅近1%。
記者許家禎／台北報導
宏碁旗下TravelMate系列集便攜與高性能於一身，使商務人士能隨時隨地發揮生產力。於近期發表的高階商務筆電TravelMate P6 14搭載2.8K 16:10 OLED顯示器及FHD IR攝影機，支援Acer PurifiedVoice AI技術下的降噪功能，能提升線上商務會議與視訊通話的體驗。此外，為滿足專業行動工作者與高階主管的需求，配備2x2 Wi-Fi 6E和5G連線功能，提供更快速、更強大的無線網路連接。
另外，根據研究機構GFK最新市調資料也顯示，宏碁電競電腦第2季於德國以21%市占率位列第一，年增率以11%大幅領先業界（均值負15%），為唯一連續4個月正成長的電腦品牌。此外，宏碁電競電腦單月亦表現不俗，6月以22%市占率蟬聯當地市場冠軍，年增率更達19%（均值負8%）。
宏碁積極深耕電競市場，持續推出能帶給玩家嶄新遊戲體驗的產品，並在電競大國德國獲得玩家青睞。除此之外，宏碁於近日跨大高階電競筆電產品線，發表全新Predator Triton 16，機身採用精緻且閃亮耀眼的銀色金屬外殼，透過強大運算能力及顯示螢幕，在快速移動的遊戲場景中，為玩家呈現流暢無阻、栩栩如生的視覺效果。