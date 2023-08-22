參觀俞大維紀念特展　蔣萬安談八二三炮戰：兩岸要和平互動

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蔣萬安表示，每一個台灣人都要感謝金門戰地時期的付出，之所以緬懷歷史感謝前輩，無非就是要記得過去是現在的歷史現在是未來的開創。談到俞大維，蔣萬安表示，他是以文人部長著稱，學養兼備，擔任部長的期間，正逢中華民國在台灣生、養、教、訓的第一個十年，更在八二三砲戰發生之後，他親赴戰地而且出生入死，甚至還遭到砲彈碎片的擊中，這一生腦殼都留有八二三砲戰歷史的勳章。
蔣萬安說，明天就是八二三砲戰65週年，在戰爭後，台海兩岸維持了和平對峙的狀態但真正和平交流一直等到了1987年才開放；兩岸之間從武力對抗到交消對峙、到和平交流，這一路走來的漫長也充分顯示，這不是一件容易的政治工程，「卻非常值得兩岸來共同努力經營去珍惜」。
蔣萬安認為，所以沒有和平就不會有繁榮，沒有繁榮就不會推展相關的建設；這也是八二三砲戰所帶來非常嚴肅的體悟，所以兩岸要和平互動、要能夠交流互利，必須要靠雙方領導人發揮最大的智慧，以人民的福祉為前提，「任何不必要的危險或是任何不必要衝突，都會造成歷史的倒退」，而倒退是現階段最糟糕的選項。
蔣萬安說，台北市只是一座城市，但卻是對於歷史、對於國際情勢是最敏感的城市，身為台北市長 感謝所有為八二三砲戰付出的國軍將士，以及金門戰地的所有朋友們，和平不能靠口號，和平的紀念碑也是所有前人以血以淚、慘痛為代價，「我們不能忘記也不應該忘記」。
他指出，得來不易的和平，不到最後關頭絕不輕言放棄所，以和平必須要有尊嚴、也必須要用實力來捍衛，更要用對等尊嚴交流來維繫。