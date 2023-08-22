高嘉瑜危險了！港湖立委民調出爐 李彥秀支持度破4成遙遙領先
《TVBS》今（22）日公布台北市立委第四選區（內湖南港）最新民調，結果顯示，國民黨參選人李彥秀獲支持度44%領先，民進黨參選人高嘉瑜則以27%位居第二，台灣基進黨參選人吳欣岱以13%墊底，值得關注的是，在民進黨認同者中，有38%支持高嘉瑜，29%支持吳欣岱，態度分歧，綠營間的整合與棄保，將是未來選情的關鍵。
記者林怡昕／台北報導
根據《TVBS民意調查中心》台北市立委第四選區（內湖南港）最新民調指出，李彥秀、高嘉瑜、吳欣岱三人支持度分別為44%、27%、13%，未決定15%，調查結果顯示，李彥秀支持度大幅領先兩位綠軍候選人，綠軍之間的棄保，或整合可能是未來選情變化關鍵。
民調也顯示，交叉分析20至29歲支持高嘉瑜比例為37%，李彥秀為30%，吳欣岱11%；30至39歲中，高嘉瑜及李彥秀差距不大，分別為39%、38%，另有13%支持吳欣岱；而40歲以上選民中，李彥秀支持度都接近5成，明顯領先高嘉瑜及吳欣岱，其中60歲以上選民有48%支持李彥秀，支持高嘉瑜及吳欣岱皆為16%，差距3成以上。
民調指出，民進黨認同者「38%支持高嘉瑜，29%支持吳欣岱」，態度相當分歧，李彥秀則獲9成國民黨認同者支持，民眾黨認同者也看法不一，46%支持高嘉瑜，36%支持李彥秀；而中立選民中則以李彥秀支持度最高，為39%，其次為高嘉瑜的22%，吳欣岱則為10%。