總統參選人勘災柯文哲跑第一 仁愛鄉長難掩焦慮：三隻小豬要團結
南投縣仁愛鄉遭卡努颱風重創，民眾黨主席柯文哲今日前往勘災，成為第一個到災區勘災的總統參選人，對於南豐加油站20年被土石流淹了4次，他表示這代表政府執政力不好、過去一直分工不合作。國民黨籍鄉長江子信反映基層心聲，期盼「3隻小豬要團結,」，不然明年恐怕只能眼巴巴將總統大位讓給綠營賴清德。
記者顏幸如／南投報導
柯文哲今（22）日上午到仁愛鄉南豐加油站、春陽大排勘災，隨後到鄉代會參與地方座談。對於土石流淹沒南豐加油站，他表示「淹1次可以說我們不曉得、淹4次表示過去都沒有把問題解決掉、政府的執政力不好」。他認為中央一定要指揮，「如果是我（當總統）一定指定政務委員當單一窗口、跨單位聯繫。讓鄉長跟中央部會每個人聯絡，哇～那發瘋了！」他表示政府最大特色就是分工不合作，自己在台北市長任內經驗，一定會由副市長或祕書長召集各局處開會，不會讓單一當事人分頭去找所有政府單位。
柯文哲是目前檯面上所有總統候選人中，第一個前進仁愛郷災區的人，「南投女婿」郭台銘則於9日由女兒永齡基金會執行長郭曉玲代表，到精英村關心災後修復狀況。
仁愛鄉長江子信感謝柯文哲到災區勘災、提出解決之道，也反映基層支持者的焦慮，呼籲3位非綠總統參選人整合，「3隻小豬要團結,」，不然明年恐怕還是只能拱手讓給綠營賴清德。
江子信舉自己去年參選鄉長時為例，對手陣營1分為3，最後他拿到超過5成的選票當選。他分析賴清德可以拿500多萬票、柯文哲300多萬票、侯友宜200多萬、郭台銘100多萬票，如果3隻小豬團結，非綠聯盟就有勝選機會，否則只能眼巴巴將2024年的總統大位讓給綠營賴清德。