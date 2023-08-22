喜過七夕情人節！新住民分享婚姻相處之道　帶學員DIY永恆乾燥花

我是廣告 請繼續往下閱讀
小鑫笑著說先生跟自己都是工作優先的性格，因為她管理飯店在節日最為忙碌，加上自身並沒有過節慶的習慣，所以最幸福的時光便是與先生舒服地待在家，躺在沙發上聊天、吃爆米花，旁邊躺著愛貓一起看電影，但是小鑫與先生有約定，每年要解鎖一個新的技能，夫妻兩人會一起打羽毛球、游泳，今年九月要跟先生一起去潛水，創造共同回憶、一齊攜手成長。小鑫認為結婚就像生活多了一位夥伴，無論有沒有過節慶，每天記得向對方表達愛意。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，為瞭解在台新住民相關生活狀況及服務需求，內政部移民署委託典通股份有限公司，將於112年6月至10月間辦理「112年新住民生活需求調查」。移民署呼籲請受訪戶配合調查訪問，訪員實地訪問時均會佩戴識別證及攜帶公文證明文件，並遵守個人資料保護法相關規定，所蒐集之資料僅供統計分析之用，未來研究成果將作為政府推動各項新住民服務措施之參考。為免新住民家庭接獲訪問時產生疑慮，調查不會要求受訪者提供身分證件、存摺或帳戶等資料，請受訪者放心，如對本調查有任何疑問，可洽調查執行單位典通股份有限公司，電話02-23315133分機601到604，或移民署02-23889393分機2370洽詢。
新住民