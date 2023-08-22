行動電源換一顆！ realme周年慶行動電源+電動牙刷只要828元
▲realme將於8月24日至8月31日舉辦週年慶，行動電源搭配聲波電動牙刷N2，下殺5.5折，兩款組合價828元，相當划算。（圖／官方提供）
記者周淑萍/綜合報導
2023-08-22 17:29:33
如果對於網紅推薦的萬用行動電源有使用上的疑慮的話，不如購入功能簡單，外型輕巧的行動電源吧！realme將於8月24日至8月31日舉辦週年慶，旗艦機realme 11 Pro系列有限定組合價，同時加贈500元7-11；配件部分， 行動電源搭配聲波電動牙刷N2，原價1498元，下殺5.5折，折後價828元，對於有行動電源需求的人來說算是相當優惠的價格。
realme 針對五週年慶推出新機和周邊優惠。新品的部分，有 Buds Air 5 Pro 藍牙耳機，號稱為錄音室級的原音聽感，配置旗艦級的Hi-Fi 同軸雙單體聲學架構，11mm低音單體與6mm微平面單體組成，並支援LDAC高解析音樂傳輸協議。同時現代人最在乎的降噪功能，realme Buds Air 5 Pro搭載全新的深海降噪2.0進一步提升降噪能力。售價2499元，8月24日開賣，8月24日至8月31日首賣優惠價2299元。 手機部分，有realme 11x 5G新品開賣，搭載6400萬畫素街拍相機，支援2倍無損變焦為攝影帶來更多玩法，具備5000mAh大電量搭配33W SUPERVOOC超級閃充，6.72吋大螢幕，8+128GB版本售7490元，8月26日上市。旗艦realme 11 Pro系列限定組合，手機加上65W SUPERVOOC 超級閃充組，加贈500元7-11禮券，最低只要1萬1990元即可入手。 ▲realme推出號稱錄音室等級的Buds Air 5 Pro 藍牙耳機，8月24日開賣，並於8月24日至8月31日推出首賣優惠價2299元，可再省200元。（圖／官方提供） 周邊部分，有realme Watch 3現折200元，旗下的聲波電動牙刷M1輕巧收納組，含牙刷本體與收納盒，現省499元，優惠價799元。而這一波最划算的有10000 realme行動電源 3 Pro搭配realme 聲波電動牙刷N2原價1498元，其間限定下殺5.5折，折扣後為828元；momo購物網更推出獨家組合，realme Techlife雷射掃拖機器人Pro 加贈配件包與電烤盤，原價1萬2990元，限定價4599元，價格算是相當划算。 ▲realme 11x 5G新品開賣，搭載6400萬畫素街拍相機，售價7490元，在萬元手機市場中相當具有競爭力。（圖／官方提供） 除了realme，OPPO則針對新門市推出優惠，凡8月31日前至OPPO台北三創旗艦店挑戰完成三大任務現賺50元統一超商商品卡；購買Reno10 系列指定機型及OPPO Find N2 Flip加碼再送專屬保護殼；O粉購買Reno任一機型即送1000元原廠配件購物金。