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泰國前總理塔克辛返國遭判刑　學者：是政治交易！為取得軍方支持

▲流亡海外多年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra），於22日返回泰國，被泰國最高法院宣判3項貪污罪名成立。（圖／美聯社／達志影像）
▲流亡海外多年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra），於22日返回泰國，被泰國最高法院宣判3項貪污罪名成立。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）流亡海外多年後，於今（22）日返回曼谷，隨即遭到警方拘留，被泰國最高法院宣判3項貪污罪名成立，判處8年監禁。有泰國學者分析，塔克辛此時返國被捕，是為泰黨與軍方人馬的政治交易，換取今日的新總理投票能夠過關，讓為泰黨成功執政。

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根據《曼谷郵報》引述政治與政策分析研究所（Institute of Politics and Policy Analysis）所長塔納蓬（Thanaporn Sriyakul）說法，塔克辛選擇在這時候回國，是因為他對為泰黨成功組建政府充滿信心。

為泰黨本與前進黨（Move Forward）結盟，要讓前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）出任泰國新總理，不料皮塔遭到保守派勢力強力反對，在國會2次表決闖關皆失敗，遂將組閣機會讓給為泰黨的賽塔（Srettha Thavisin）。

雖然為泰黨曾信誓旦旦說不與看守執政聯盟公民力量黨（Palang Pracharath）和現任看守總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）領導的團結建國黨（United Thai Nation）合作，但為了破除新任總理難產的政治僵局，為泰黨也不得不採取折衷手段。

塔納蓬認為，塔克辛將會入獄，成為「政治人質」，以確保軍方人馬支持為泰黨組閣執政。有消息人士透露，塔克辛雖然定罪確定，但後續看司法部安排，有以下3種可能：電子腳銬（回家）、坐牢（特別牢房）、國王下令赦免。

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