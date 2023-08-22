中國房市崩解！華南金認為台灣不會發生 估下半年量跌價向下盤整
中國房地產包括恆大、碧桂園及中植系「中融信託」相繼爆雷，中國房市面臨泡沫崩解，外界擔心台灣房市是否也會受影響？對此，華南金控今（22）日在法說會表示，不至於出現中國大規模崩解的情況，「台灣沒具備那條件」，但在政府持打炒房之下，預估全年交易量仍會比去年少，房價可能有持續向下盤整的壓力，對房市也審慎看待。至於中小型建商因財務問題出現爛尾樓，華南金強調，對於體質不好的中小型建商，會有相關土建融措施，例如不動產開發信託或預售屋價金信託，以確保開發案可以完成，資金不被挪用。
記者顏真真／台北報導
華南金表示，房市表現主要還是看當地總體經濟狀況及不動產相關政策及稅負影響，中國房地產占GDP比重高達20%以上，台灣不動產仍要看台灣景氣來做判斷，與中國不動產較沒關係，不至於出現中國大規模崩解的情況，「台灣沒具備那條件」。因此，華南金預期下半年台灣房市交易頂多是持平或增加，但在政府持續祭出打炒房措施，包括央行選擇性信用管制、內政部平均地權條例條正案上路及財政部囤房稅2.0等，今年全年交易量應該還是會較去年少，房價可能有些持續向下盤整壓力，對房市審慎看待。
至於國內爆發預售屋「爛尾樓」事件，華南金認為主要是有些中小型建商體質較不好，雖然現在向銀行取得資金不是問題，但因體質較不好風險較高，這些中小型建商取得資金成本也較高，但還不至於發生大規模事件，目前市場新台幣資金仍充沛，只是銀行對體質不好的中小型建商會採取較謹慎措施，例如不動產開發信託或是預售屋價金信託，確保開發案可以完成及資金不被挪用，也會要求各分行加強授信5P及貸後管理，維持授信品質。