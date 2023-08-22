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Sandy吳姍儒遭爆「想認識許光漢不成」欺負大鶴！她首現身全說了

▲吳姍儒今（22）日出席保養品代言活動，首度回應遭爆欺負大鶴、想認識許光漢不成一事。（圖／記者朱永強攝）
▲吳姍儒今（22）日出席保養品代言活動，首度回應遭爆欺負大鶴、想認識許光漢不成一事。（圖／記者朱永強攝）

記者郭佩蓉/台北報導

吳宗憲大女兒吳姍儒（Sandy）今年3月誕下兒子「Mason 小初一」，今（22）日她出席保養品代言活動，首度回應6月遭黃子佼、週刊爆料「大鶴（林鶴軒）哭著從她家走出來」、「婚前曾透過大鶴想認識許光漢不成」等事，對此，吳姍儒強調是假消息，更坦言自己和大鶴並不熟，連他的本名都不知道，「子虛烏有，昏倒！我怎麼可能做這種事」。

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▲吳姍儒強調先前被爆料的全是假消息，更坦言自己和大鶴並不熟，連他的本名都不知道。（圖／記者朱永強攝）
▲吳姍儒強調先前被爆料的全是假消息，更坦言自己和大鶴並不熟，連他的本名都不知道。（圖／記者朱永強攝）
藝人黃子佼先前被指控性騷擾後，先是拍影片坦承錯誤，接著開地圖砲爆料演藝圈多位藝人的祕密，其中還有一句話「在Sandy（吳姍儒）家，大鶴（林鶴軒）哭著回去」，接著碎嘴「都是假面嘛」，讓Sandy衰中槍；此外，也有週刊指出Sandy當時其實是因為想認識許光漢、向許光漢示好不成，才惱羞對許光漢好友大鶴發火。

對此，Sandy今日出席保養品代言記者會，強調被爆料的事情都是假消息，更曝光當天聚會狀況，「子虛烏有！昏倒，我沒有！真的沒有這個事！我們那天有約吃火鍋、打麻將，還有其他藝人朋友，也不知道為什麼有這樣的傳聞，那天還只打一將，因為當場有藝人很累，他打完就想回家，本來隔天大家還有約，但沒約成」，且參加當天的聚會的所有人其實都沒有很熟，「那次本來的聚會，是我本人比較想交朋友，大家都不熟，是不熟的局，大家都私下在聊天」。

▲吳姍儒表示老公王先生知道她被傳出想認識許光漢一事很傻眼，還說她真的很衰。（圖／記者朱永強攝）
▲吳姍儒表示老公王先生知道她被傳出想認識許光漢一事很傻眼，還說她真的很衰。（圖／記者朱永強攝）
Sandy表示自己與老公王先生在一起好多年，一開始都沒公開，老公知道她被傳出想認識許光漢一事很傻眼，還說她真的很衰，是「大衰鬼」，「我真實的個性很內向，不是很會交朋友，我現實生活就這幾個朋友」，也強調自己沒有想認識許光漢，「我怎麼可能做這種事？我平常在節目耍耍三八就好，也就是閒聊這樣，私底下都沒有接觸他，但他很棒、他很帥，他做得很好，對他沒有非分之想」，對許光漢的粉絲也很不好意思，「真的不好意思影響到大家和他的粉絲，或是他本人，因為真的沒有這個事情，我不知道怎麼會傳出這些事」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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