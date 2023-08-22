Sandy吳姍儒遭爆「想認識許光漢不成」欺負大鶴！她首現身全說了

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對此，Sandy今日出席保養品代言記者會，強調被爆料的事情都是假消息，更曝光當天聚會狀況，「子虛烏有！昏倒，我沒有！真的沒有這個事！我們那天有約吃火鍋、打麻將，還有其他藝人朋友，也不知道為什麼有這樣的傳聞，那天還只打一將，因為當場有藝人很累，他打完就想回家，本來隔天大家還有約，但沒約成」，且參加當天的聚會的所有人其實都沒有很熟，「那次本來的聚會，是我本人比較想交朋友，大家都不熟，是不熟的局，大家都私下在聊天」。
Sandy表示自己與老公王先生在一起好多年，一開始都沒公開，老公知道她被傳出想認識許光漢一事很傻眼，還說她真的很衰，是「大衰鬼」，「我真實的個性很內向，不是很會交朋友，我現實生活就這幾個朋友」，也強調自己沒有想認識許光漢，「我怎麼可能做這種事？我平常在節目耍耍三八就好，也就是閒聊這樣，私底下都沒有接觸他，但他很棒、他很帥，他做得很好，對他沒有非分之想」，對許光漢的粉絲也很不好意思，「真的不好意思影響到大家和他的粉絲，或是他本人，因為真的沒有這個事情，我不知道怎麼會傳出這些事」。
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