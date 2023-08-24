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蕭亞軒奪世界音樂獎！是唯一華人女歌手　曾登葛萊美星光大道

▲蕭亞軒出道23年，創下許多紀錄，其中一項是在2001年獲得世界音樂獎全球年度銷售最佳華語女歌手，她是迄今為止唯一獲得此殊榮的女歌手。（圖／翻攝臉書）
▲蕭亞軒出道23年，創下許多紀錄，其中一項是在2001年獲得世界音樂獎全球年度銷售最佳華語女歌手，她是迄今為止唯一獲得此殊榮的女歌手。（圖／翻攝臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

蕭亞軒至今出道23年，卻始終屹立不搖，不僅是穿衣風格讓她受封「摩登天后」，動感舞姿現在依舊是許多人模仿的對象之一，回顧蕭亞軒的成名路，締造過許多紀錄，其中一項則是迄今為止唯一獲得此殊榮的華人女歌手，就是她在2001年獲得世界音樂獎全球年度銷售最佳華語女歌手。此外，蕭亞軒還曾在2011年登上第53屆葛萊美獎。

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蕭亞軒在1998年時參與選秀節目《新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽》，一路比進前12強，比賽過程中獲得香港音樂製作人陳明道青睞，引薦給維京音樂的負責人姚謙，1999年蕭亞軒就開始簽約受訓，同年11月推出專輯《蕭亞軒同名專輯》出道，該專輯收錄曲〈最熟悉的陌生人〉，蟬聯錢櫃國語點播排行榜冠軍20周，台灣專輯銷售量為50萬張。

▲蕭亞軒新專輯遲遲沒有消息，外傳她嚴重失聲。（圖／翻攝 蕭亞軒臉書, 2018.03.21）
▲蕭亞軒當年以參加選秀節目出道。（圖／翻攝蕭亞軒臉書）
2000年8月蕭亞軒推出第二張專輯《紅薔薇》，並於台北市立體育館舉行個人第一場「夏日薔薇演唱會」，一共賣出2萬張門票，打破張惠妹的紀錄，創下出道時間最短，就舉辦大型演唱會的歌手。

隔年4月，蕭亞軒發行第三張專輯《明天》，專輯預購量突破10萬張，在當時創下唱片預購數量最高的紀錄。蕭亞軒在同一年的7月18日、19日在香港紅磡體育館，一連舉行2場「夏日的精彩」演唱會，蕭亞軒成為最年輕登上紅館舉辦演唱會的台灣歌手。2002年8月蕭亞軒推出第5張專輯，還在發片當天與第二天，再度於香港紅磡體育館舉行「閃耀蕭亞軒」演唱會，成為第一位在紅館連續兩年舉辦演唱會的台灣藝人。

▲蕭亞軒停工一年。（圖／翻攝臉書）
▲蕭亞軒出道多年，創下許多紀錄。（圖／翻攝臉書）
在2004年時，蕭亞軒碰上事業低潮，唱片公司策略導致蕭亞軒無論在演出、廣告、代言活動、通告和曝光量皆隨著新專輯的遲遲無法推出而驟減。2006年蕭亞軒重返歌壇後不斷創下佳績，還曾在2011年登上第53屆葛萊美獎，成為首位步上葛萊美獎光大道的台灣藝人。

2018年時蕭亞軒計畫推出新專輯，預計下半年展開新巡演，不過在籌備新專輯過程中，壓力過大，讓身體狀況不佳，經診斷為支氣管炎。隔年在社群網站上宣布要回歸，可惜之後又碰上遭愛犬咬傷臉，回歸之路再度受阻，直到去年蕭亞軒在金曲獎上宣布「I am back」，不過又再度讓外界等了一年多的時間。

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