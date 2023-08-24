蕭亞軒奪世界音樂獎！是唯一華人女歌手　曾登葛萊美星光大道

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2000年8月蕭亞軒推出第二張專輯《紅薔薇》，並於台北市立體育館舉行個人第一場「夏日薔薇演唱會」，一共賣出2萬張門票，打破張惠妹的紀錄，創下出道時間最短，就舉辦大型演唱會的歌手。
隔年4月，蕭亞軒發行第三張專輯《明天》，專輯預購量突破10萬張，在當時創下唱片預購數量最高的紀錄。蕭亞軒在同一年的7月18日、19日在香港紅磡體育館，一連舉行2場「夏日的精彩」演唱會，蕭亞軒成為最年輕登上紅館舉辦演唱會的台灣歌手。2002年8月蕭亞軒推出第5張專輯，還在發片當天與第二天，再度於香港紅磡體育館舉行「閃耀蕭亞軒」演唱會，成為第一位在紅館連續兩年舉辦演唱會的台灣藝人。
在2004年時，蕭亞軒碰上事業低潮，唱片公司策略導致蕭亞軒無論在演出、廣告、代言活動、通告和曝光量皆隨著新專輯的遲遲無法推出而驟減。2006年蕭亞軒重返歌壇後不斷創下佳績，還曾在2011年登上第53屆葛萊美獎，成為首位步上葛萊美獎光大道的台灣藝人。
2018年時蕭亞軒計畫推出新專輯，預計下半年展開新巡演，不過在籌備新專輯過程中，壓力過大，讓身體狀況不佳，經診斷為支氣管炎。隔年在社群網站上宣布要回歸，可惜之後又碰上遭愛犬咬傷臉，回歸之路再度受阻，直到去年蕭亞軒在金曲獎上宣布「I am back」，不過又再度讓外界等了一年多的時間。