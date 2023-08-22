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蔡昌憲七夕爆喜訊！空姐老婆懷上二寶　他秒變「女兒傻瓜」甜告白

▲蔡昌憲（右）今日在社群平台宣布，空姐老婆Vivian（中）懷上第二胎，且還是女寶寶，讓他瞬間化身為「女兒傻瓜」。（圖／翻攝自蔡昌憲臉書）
▲蔡昌憲（右）今日在社群平台宣布，空姐老婆Vivian（中）懷上第二胎，且還是女寶寶，讓他瞬間化身為「女兒傻瓜」。（圖／翻攝自蔡昌憲臉書）

記者賴禹妡/綜合報導

本土男星蔡昌憲2018年和交往13年的空姐老婆Vivian步入禮堂，兩人於2021年迎來長子「小菜包」，今（22）日他在社群平台宣布老婆懷上第二胎，且還是女寶寶，讓他瞬間化身為「女兒傻瓜」，在七夕情人節當天和「前世情人」甜蜜告白：「不管如何，這輩子爸爸一定會好好愛妳疼妳，把妳捧在手掌心。」 

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蔡昌憲今日在社群平台上報喜，透露老婆懷上第二胎，且寶寶性別還是女兒，讓他開心直呼：「傳說女兒是爸爸的前世情人，等妳出生之後，爸爸想問妳，上輩子我有好好愛妳嗎？」 

▲蔡昌憲與老婆Vivian於2021年迎來長子「小菜包」，如今升格一家四口，讓他直呼：「爸爸媽媽小菜包必魯，都期待妳來喔。」（圖／翻攝自蔡昌憲臉書）
▲蔡昌憲（左）與老婆Vivian（右）於2021年迎來長子「小菜包」，如今升格一家四口，讓他直呼：「爸爸、媽媽、小菜包、必魯，都期待妳來喔。」（圖／翻攝自蔡昌憲臉書）
蔡昌憲在七夕這天，向老婆腹中還未出世的女兒告白，「不管如何，這輩子爸爸一定會好好愛妳疼妳，把妳捧在手掌心」。他坦言雖然夫妻倆沒有太多準備，但是會全心全意照顧兒子及女兒，「一男一女就是一個好，我們都會很好，爸爸、媽媽、小菜包、必魯，都期待妳來喔」。 

貼文曝光後，引來多位圈內好友及粉絲留言恭喜，「恭喜憲哥，真是太好了」、「恭喜老爺，賀喜夫人」、「恭喜蔡爸爸」、「女子！手足是世上最棒的禮物，恭喜昌憲」、「有夠感動嗚嗚嗚」、「這個情人節禮物太棒了！小情人即將報到！恭喜恭喜」。 

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