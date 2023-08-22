陸稱雙城論壇是兩岸「和平之樹」 蔣萬安：人民不希望兵兇戰危
中國國台辦旗下的「中國台灣網」刊發評論，指即將登場的「雙城論壇」就像兩岸關係中的一棵「和平之樹」，雖不能簽訂涉及公權力的協議，但能繼續舉辦就是給它澆水、讓它長大。台北市長蔣萬安表示，這次親赴雙城論壇，是因為絕大部分台灣民眾都不想兵兇戰危，相信透過市政交流拿出實際成果是大多數民眾所樂見。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今（22）日赴台大參加前國防部長俞大維紀念特展，談到雙城論壇，他表示，雙城論壇從2010年就開始舉辦至今13次了，這次會決定親自到上海參加，最重要的是因為絕大部分台灣民眾都不希望兵兇戰危，都希望和平繁榮；透過這樣的平台持續維持交流溝通管道，這樣透過市政交流所發展出的實質成果，他相信也是大多數台灣民眾樂見的。
當被問及，中國禁止台灣進口，此行赴上海是否會幫忙爭取溝通？蔣萬安則說，就是在兩岸之間越艱難、大環境越緊張的時後，越需要交流溝通，他認為，雙城論壇就是扮演這樣的溝通平台跟管道，透過市政交流延伸出市政實質成果。
至於雙城論壇行程會不會到前總統蔣中正、蔣經國的故居奉化看看？蔣萬安表示，這次相關行程已經排定，之前副秘書長王秋冬也實際到對岸地點實際看過，他透露，這次其實行程很滿，第二天整天分為上午主論壇跟下午分論壇，也會針對環境永續、智慧醫療來專題研討，同時簽署三份MOU。